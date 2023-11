Sui livelli della vigilia Borsa Italiana

– Stabile Piazza Affari, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Cauta la borsa di Wall Street, dove l’S&P-500 segna un -0,17%.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,072. Perde terreno l’oro, che scambia a 1.955 dollari l’oncia, ritracciando dello 0,72%. Giornata da dimenticare per il petrolio Light Sweet Crude Oil, che scambia a 75,52 dollari per barile, con un ribasso del 2,39%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +180 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,41%.

Tra i mercati del Vecchio Continente giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,51%, Londra è stabile, riportando un moderato -0,11%, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,69%.

Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il FTSE MIB che si ferma a 28.433 punti, mentre, al contrario, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,20%, portandosi a 30.326 punti.

In rialzo il FTSE Italia Mid Cap +0,98%; con analoga direzione, sale il FTSE Italia Star +1,03%.

A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nell’ultima è stato pari a 2,39 miliardi di euro, con un incremento di ben 456,9 milioni di euro, pari al 23,68% rispetto ai precedenti 1,93 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,48 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,58 miliardi di azioni dell’8/11/2023.

Su 414 titoli trattati in Borsa di Milano, 177 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 194. Invariate le rimanenti 43 azioni.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per Banca MPS, che vanta un progresso del 3,28%.

Buona performance per Iveco, che cresce del 2,64%.

Sostenuta Poste Italiane, con un discreto guadagno del 2,13%.

Buoni spunti su Pirelli, che mostra un ampio vantaggio dell’2,00%.

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Tenaris, che ha terminato le contrattazioni a -3,11%.

Spicca la prestazione negativa di Recordati, che scende del 2,69%.

Saipem scende del 2,37%.

Calo deciso per CNH Industrial, che segna un -1,73%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Technoprobe +5,85%, Reply +4,66%, Antares Vision +4,17% e Brunello Cucinelli +2,83%.

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Industrie De Nora, che ha terminato le contrattazioni a -6,15%.

Pesante Alerion Clean Power, che segna una discesa di ben -4,03 punti percentuali.

Sotto pressione Pharmanutra, con un forte ribasso del 2,98%.

Soffre Ariston Holding, che evidenzia una perdita del 2,73%.