Sui fili dell’Alta Tensione con Camilla Magli

La cantautrice pugliese presenta il suo nuovo singolo, un brano intenso che esplora le emozioni più profonde.

Camilla Magli, cantautrice pugliese nota per la sua partecipazione a X Factor nel 2014, lancia il suo nuovo singolo “Alta Tensione”. Un brano altamente personale per l’artista, che affronta un viaggio introspettivo parlando di come stia riuscendo a trovare un equilibrio nella propria vita, camminando sui fili di questa “Alta tensione”.

“Alta Tensione”, un profondo viaggio emotivo

Il singolo viene presentato in una versione acustica che mette in risalto la voce unica e potente di Camilla Magli. “Alta Tensione” (Dischi Numero Uno/Sony Music) – disponibile dal 12 gennaio – racconta come la cantante stia riuscendo a trovare un equilibrio nella propria vita, camminando proprio sui fili dell’alta tensione.

Il singolo descrive il modo in cui Magli vive la vita, “in modo profondo, nel bene o nel male”. In particolare, “parla di tutti coloro che affrontano le proprie emozioni e i propri sentimenti in maniera intensa e provano a trarre il meglio anche dagli eventi negativi della vita. Lasciarsi andare in un pianto, a volte può davvero curare i sentimenti più intimi dell’animo umano”, racconta Magli a Earone.

L’artista pugliese descrive il brano come un invito a vivere al massimo sia gli alti che i bassi, dimostrando in prima persona come si possano affrontare anche le difficoltà con la giusta grinta, con un’alta tensione appunto, anche i momenti tristi senza farsi buttare giù dalla vita.

Una versione acustica intima e potente

La versione acustica di “Alta Tensione” è stata eseguita insieme a Claudio Caponetti alla chitarra e Martin Nicastro al violino. “A volte è difficile ascoltare la propria voce. Ho voluto rimanere nuda con lei. Con la mia voce so chi sono, canto, mi esprimo. Volevo che arrivasse questo”, afferma Camilla Magli a Rolling Stone.

Il videoclip della performance è stato girato nel Circolo Filologico di Milano, un luogo che Magli descrive come “magico”. “È un luogo incredibile. Questo video è il frutto di connessioni e stime reciproche. Il regista è Matteo Maggi un ragazzo giovanissimo, pugliese come me”, aggiunge la cantautrice.

Camilla Magli e la scalata verso il successo

Classe 1995, sboccia nella purezza della Puglia con un amore intenso per la musica. Il canto le schiarisce la voce, tracciando il suo destino fin da giovane. Camilla Magli canta ancor prima di imparare a camminare, ma riesce a farsi conoscere al grande pubblico solo nel 2014, quando debutta per la prima volta a X Factor.

Successivamente ha intrapreso un percorso musicale personale e identificativo, pubblicando il suo primo singolo “Baciami Assiduamente” nel 2019. Da allora, ha continuato a sviluppare la sua musica da sola, iniziando anche a collaborare con grandi artisti come Bresh, Big Mama, Mahmood e Franco 126.

Oltre alla sua carriera musicale, Camilla Magli questo mese è ambassador Equal per Spotify Italia, una campagna dedicata a promuovere la parità di genere e a celebrare il contributo delle donne nel mondo dell’audio.

Di seguito, il videoclip del brano “Alta Tensione”:

https://www.youtube.com/watch?v=KXGjzrqC7n8