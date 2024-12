suggest a better title in Italian and return the suggested title without additional comments: Solstizio d’inverno 2024 il 21 dicembre, cosa significa e quante ore di luce ha il giorno più corto dell’anno

Summarize this content to 400 words in Italian without additional comments:

A una manciata di settimane dalla fine del 2024 arriva ufficialmente l’inizio della stagione fredda con il solstizio d’inverno, che questa volta cade sabato 21 dicembre, precisamente alle ore 10:21 del mattino. Cosa significa, quante ore ha il giorno più corto dell’anno e perché non è mai lo stesso (calendario alla mano).

Sabato 21 dicembre è il solstizio d’inverno 2024: cosa significaCon solstizio d’inverno ci si riferisce all’evento astronomico che si verifica con l’inclinazione dell’asse terrestre che porta all’angolo massimo tra la linea di vista del sole e l’equatore celeste.In sostanza, si tratta di un fenomeno che determina la durata massima di ombra e il periodo più breve di luce diurna: ossia, è il giorno più corto dell’anno.Fonte foto: ANSASole sulle AlpiIl termine solstizio deriva dal latino solstitium e indica il sole fermo, riferendosi al cambio di stagione, nella fattispecie l’ingresso nell’inverno.A che ora cade il solstizio d’inverno nel 2024Come il solstizio d’estate rappresenta il giorno più lungo dell’anno, il solstizio d’inverno cade nel giorno più corto dell’anno.

Ogni anno però il solstizio cambia, non è sempre il 21 dicembre come si è soliti credere.La variazione, comunque, avviene entro una finestra temporale limitata, ossia tra il 20 dicembre e il 22 dicembre.Nel 2023, per esempio, la data segnata in rosso era stata proprio il 22 dicembre.

Inoltre, il solstizio non rappresenta l’intera giornata, ma un momento esatto: il 21 dicembre 2024 scoccherà alle 10:21 (ora italiana).Quante ore di luce ci sono nel giorno più corto dell’annoNel giorno del solstizio d’inverno in Italia si ha una media di 9 ore di luce, contro le 15 che si hanno con il solstizio d’estate.C’è comunque una differenza tra il Nord e il Sud, con uno scarto anche fino a un’ora (8 ore e 30 minuti nelle regioni più settentrionali, 9 ore e 30 minuti in quelle più meridionali).Perché la data del solstizio d’inverno cambia?Il cambio della data per il solstizio d’inverno è determinato da una non perfetta corrispondenza tra due calendari:

il calendario moderno utilizzato, che dura 365 giorni (366 se l’anno è bisestile)

l’anno solare reale, che dura invece 365,2422 giorni

Fonte foto: ANSA

