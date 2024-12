suggest a better title in Italian and return the suggested title without additional comments: John Elkann contro Margherita Agnelli, l’accusa alla madre e il dettaglio sulle violenze subite da Lapo

Summarize this content to 400 words in Italian without additional comments:

John Elkann ha svelato alla stampa francese alcuni retroscena sul rapporto con la madre, Margherita Agnelli. Dopo averla definita “naturalmente violenta”, ha anche raccontato che, a fare le spese del suo difficile carattere, è stato soprattutto Lapo. Elkann, oltre a parlare di violenze e punizioni da parte della figura materna, ha anche messo in luce i rapporti della Agnelli con Vladimir Putin.

John Elkann su Margherita AgnelliGrazie a un servizio del settimanale francese Le Point a cura di Beatrice Parrino, sono emersi diversi retroscena mai svelati sul rapporto che Margherita Agnelli aveva con i figli nati dall’unione con Alain Elkann.John Elkann, nel servizio dall’eloquente titolo Nel mondo segreto di John Elkann ha definito la madre come una persona “naturalmente violenta” e “piena di risentimento”.Fonte foto: IPAMargherita Agnelli, foto di repertorioStando alla versione dei fatti riportata da Elkann, ci sarebbero stati da parte sua diversi tentativi, tutti falliti, di riconciliarsi con la madre negli ultimi anni.

Tra i dettagli sulla relazione che la Agnelli avrebbe avuto con i figli, spicca il fanatismo religioso. Secondo quanto riportato dal figlio, infatti, dopo le sue seconde nozze con il nobile russo Serge de Pahlen, la donna avrebbe cercato di imporre la conversione alla religione ortodossa ai figli nati dal primo matrimonio.Le violenze su LapoAll’interno del servizio, poi, sono state messe in evidenza alcune presunte violenze subite, in particolare, da Lapo.In dettaglio, infatti, John Elkann evidenzia che, a fare le spese dei comportamenti di Margherita Agnelli, fu proprio il fratello.

Il maggiore degli Elkann ha anche rivelato che i presunti comportamenti violenti da parte della madre non si sarebbero limitati a schiaffi. Non sono stati svelati altri dettagli, ma tutto lascia intendere che ci fosse molto di più.Si parla di violenze fisiche e verbali, ma anche di punizioni in caso di tentativi di opposizione.Il legame con PutinUltimo dettaglio inedito che John Elkann ha svelato sul rapporto con la madre Margherita Agnelli riguarda il legame con Vladimir Putin.Elkann ha infatti riportato a Le Point un preciso episodio, di cui finora nessuno aveva parlato, che si svolse anni fa a Villar Perosa.Qui, tra gli ospiti durante un evento, sembra ci sia stato anche Putin.

Fonte foto: IPA

fbq(‘trackSingle’, ‘1828994254202188’ ,’ViewContent’);