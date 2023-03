suggerimenti per la corretta manipolazione

Come maneggiare il coniglio: consigli sulle prese sicure per l’animale e il proprietario. Vediamo quali i suggerimenti degli esperti.

La tendenza a prendere un coniglio come animale domestico è accresciuta negli ultimi anni.

Ciò è avvenuto grazie alla simpatia, bellezza, particolarità, affettuosità, ma soprattutto per le dimensioni di questo animale, molto adeguate alla vita in casa.

Tuttavia, non tutti sanno come prendersi cura di questo animaletto, ma è importante addirittura sapere come tenere in braccio uno coniglietto.

In questo articolo vi daremo alcuni consigli su come gestire questo adorabile animaletto con tatto.

Vediamo, quindi come maneggiare il coniglio e come tenerlo in maniera corretta.

Come maneggiare il coniglio

Ci sono diversi modi per sollevare un coniglio ed è importante, sapere come maneggiarlo e come contenerlo senza fargli male.

Poiché il coniglio ha le ossa molto più fragili di cani e gatti, il suo apparato scheletrico è molto delicato e se non lo si mantiene nel modo giusto si rischia di fratturarlo.

Trattate il vostro coniglio con gentilezza e rispetto, poiché i conigli sono animali molto sensibili e qualsiasi trattamento brutale può causare stress e paura.

Per maneggiare un coniglio in modo sicuro e confortevole per l’animale, vi consigliamo di seguire questi passi:

evitate di tenere il coniglio per le orecchie o per la coda , poiché questo può causare dolore e stress;

, poiché questo può causare dolore e stress; lasciate che il coniglio si abitui prima di effettuare manipolazioni invasive, dando tempo per adattarsi alla vostra presenza e al tocco delle vostre mani;

invasive, dando tempo per adattarsi alla vostra presenza e al tocco delle vostre mani; prendete il coniglio tenendo una mano sotto la pancia e l’altra dietro le zampe posteriori con delicatezza;

posteriori con delicatezza; tenete la testa più in alto del posteriore;

tenete il coniglio vicino al tuo corpo per fornirgli un senso di sicurezza;

per fornirgli un senso di sicurezza; utilizzate un tono di voce basso per calmarlo e rassicurarlo;

per calmarlo e rassicurarlo; premiatelo quando state per prenderlo in braccio, servirà come rinforzo positivo e capirà che sta per essere sollevato.

Per prendere il coniglio che vive in una gabbia con apertura laterale o che tende a nascondersi, attiratelo fuori con un bocconcino prima di cercare di prenderlo.

Cosa non fare

Oltre a dirvi come bisogna maneggiare il coniglio, è fondamentale sottolineare cosa non dovete fare al coniglio.

La manipolazione sbagliata potrebbe provocargli dolore e fratture.

evitate che un bambino lo sollevi , il coniglio potrebbe agitarsi e il bambino lasciarlo cadere per lo spavento;

, il coniglio potrebbe agitarsi e il bambino lasciarlo cadere per lo spavento; mai poggiarlo con forza su una superficie, si rischia di fratturare la colonna vertebrale;

si rischia di fratturare la colonna vertebrale; mai sollevare un coniglio per le orecchie , poiché è estremamente doloroso per l’animale;

, poiché è estremamente doloroso per l’animale; non fate movimenti o rumori improvvisi che potrebbero spaventare l’animale;

che potrebbero spaventare l’animale; se graffia non mettetelo a terra , altrimenti proverà a graffirvi sempre più forte per essere posato.

, altrimenti proverà a graffirvi sempre più forte per essere posato. non lasciatelo scalciare, cercate di mantenerlo con una presa ferma e sicura, senza soffocarlo;

cercate di mantenerlo con una presa ferma e sicura, senza soffocarlo; se appare spaventato non liberatelo o vi scapperà e si potrà ferire;

non tirate mai il coniglio per le zampe o la coda.

Ricordatevi che i conigli non vanno presi per la collottola come i gatti, a differenza loro non hanno pelle in esubero.

È opportuno sottolineare che ad alcuni conigli non piace essere toccati e non ci sarà verso per convincerli a venire tra le vostre braccia.

In questi casi, vi suggeriamo di utilizzare una gabbia per spostare l’animale da un luogo all’altro, anziché cercare di prenderli in braccio.