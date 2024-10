SUGABABES in concerto a Milano a maggio: Dettagli e Biglietti

Le Sugababes, una delle girl band britanniche più iconiche degli anni Duemila, si esibiranno a Milano il 2 maggio 2025 al Fabrique. Formatesi nel 1998, hanno raggiunto un notevole successo con sei singoli in cima alle classifiche e milioni di vendite a livello globale, con diversi album multiplatino. Il loro recente ritorno, con la formazione originale composta da Keisha Buchanan, Mutya Buena e Siobhan Donaghy, ha visto un momento clou durante la loro esibizione a Glastonbury nel 2022, che ha segnato il loro riavvicinamento al pubblico.

Questa esibizione ha dato il via al loro tour di maggior successo nel Regno Unito, sell-out alla O2 Arena di Londra. Dopo oltre dieci anni di assenza dalla scena musicale, le Sugababes hanno anche pubblicato nuova musica, dimostrando di avere ancora molto da offrire. Un altro evento di successo ha avuto luogo a Worthy Farm nel giugno 2024, consolidando la loro rinascita artistica.

I fan potranno acquistare i biglietti per il concerto di Milano a partire dal 25 ottobre 2024 alle ore 10:00. L’evento si preannuncia come una tappa imperdibile per gli appassionati della band e della musica pop.

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare la pagina ufficiale delle Sugababes su Instagram o accedere a Ticketone. La loro presenza sul palco e il repertorio ricco di successi promettono un’esperienza indimenticabile per tutti i presenti.

Le Sugababes rappresentano un simbolo della musica pop britannica, e il loro ritorno sulla scena, accompagnato da nuovi progetti musicali, fa ben sperare i fan per future sorprese. Gli appassionati sono in attesa di assistere alla loro esibizione dal vivo, che sarà senza dubbio un’occasione unica per rivivere i successi del passato in una dimensione contemporanea.

Con la loro straordinaria carriera e il rinnovato entusiasmo, le Sugababes si prepongo a riscrivere un altro capitolo della loro storia, confermando il loro status di vere icone della musica pop.