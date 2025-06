Suede: Nuovo Singolo ‘Trance State’ e Album ‘Antidepressants’

I Suede hanno pubblicato il loro secondo singolo, “Trance State”, estratto dall’atteso decimo album “Antidepressants”, in uscita il 5 settembre 2025. Il brano è stato presentato nel programma di Jo Whiley su BBC Radio 2 e rappresenta l’energia del nuovo lavoro. Caratterizzato da linee di basso incisive e chitarre fredde, il pezzo crea un’atmosfera intensa, mentre i testi di Brett Anderson affrontano tematiche come l’ossessione, l’autoillusione e la paranoia.

Anderson ha commentato la canzone evidenziando l’autenticità che emerge nel momento della vulnerabilità: “Quando cadi a pezzi, c’è una verità e onestà in questo. Stai rivelando il tuo vero io, presentandoti al mondo senza filtri.”

“Antidepressants” segue il precedente album “Autofiction”, pubblicato nel 2022, e segna un periodo di grande successo per la band, che ha suonato in oltre 14 paesi.

La tracklist dell’album include:

1. Disintegrate

2. Dancing With The Europeans

3. Antidepressants

4. SweetKid

5. The Sound And The Summer

6. Somewhere Between An Atom And A Star

7. Broken Music For Broken People

8. Trance State

9. Criminal Ways

10. June Rain

11. Life Is Endless, Life Is A Moment

