Südtirol e Austria: Riscoprire un legame politico perduto

Da stranotizie
Südtirol e Austria: Riscoprire un legame politico perduto

Il Südtirol, dal punto di vista storico, culturale e politico, si considera distinto dall’Italia. Recentemente, una delegazione è stata invitata dal Presidente del Consiglio Nazionale nel Parlamento di Vienna, un’assemblea che rappresenta anche i sudtirolesi. Da decenni, i deputati del Südtirol hanno contribuito alle attività parlamentari, sottolineando l’importanza della politica sudtirolese in questo contesto. Durante l’incontro, è stato presentato un nuovo gruppo parlamentare regionale composto da quattro deputati, che si pone come principale forza d’opposizione nel Consiglio provinciale del Südtirol. La delegazione intende rafforzare i legami con l’Austria.

Un obiettivo chiave è la reintroduzione del Comitato per il Südtirol nel Parlamento austriaco, per affrontare questioni di rilevanza per il territorio. È stata un’esperienza significativa per la delegazione ricevere molta attenzione dal Presidente del Consiglio Nazionale, che ha mostrato loro il Parlamento, evidenziando il contributo storico del Südtirol.

In segno di gratitudine, è stato donato al Presidente un quadro che rappresenta una mappa dell’Austria con il Südtirol evidenziato. Questo gesto vuole sottolineare che il Südtirol è parte integrante dell’Austria e manifestare il desiderio che il confine del Brennero, ritenuto ingiusto, possa essere superato, permettendo così di ricomporre legami storici e culturali.

