“Sud locomotiva d’Italia”, il messaggio di Giorgia Meloni

Nel 2023, il Prodotto Interno Lordo (PIL) del Sud Italia ha registrato una crescita superiore rispetto alla media nazionale, con un aumento significativo dell’occupazione e degli investimenti, che sono aumentati del 50%. Questo trend ha permesso al Mezzogiorno di contribuire in modo decisivo alle esportazioni italiane, portando il Paese al quarto posto nel ranking mondiale delle esportazioni, superando Corea del Sud e Giappone. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha descritto il Sud come la “locomotiva economica” dell’Italia, invertendo la tendenza degli anni precedenti quando il Sud era spesso visto come una delle aree più deboli dell’economia nazionale.

Meloni ha sottolineato l’importanza di una nuova direzione strategica per il Mezzogiorno, evidenziando che le imprese e i cittadini necessitano di opportunità per dimostrare il loro valore. Ha menzionato diversi provvedimenti e iniziative volti a stimolare il protagonismo del Sud, che non chiede assistenzialismo o sussidi, ma la possibilità di competere in modo equo con il resto del Paese. Secondo Meloni, il Sud rappresenta una grande opportunità di crescita per l’Italia e il governo ha il compito di liberare il suo potenziale inespresso attraverso investimenti, interventi mirati e lo sviluppo infrastrutturale necessario per colmare il divario con il resto della nazione.

Investire nell’orgoglio del Sud significa investire nell’orgoglio dell’intera Nazione, ha affermato la premier, aggiungendo che un Sud prospero e competitivo avvantaggia tutti gli italiani. Meloni ha manifestato una determinazione a vincere questa scommessa strategica, ringraziando chi ha sempre creduto nelle potenzialità del Sud.

Inoltre, ha parlato della Fiera del Levante, un’importante manifestazione che rappresenta non solo Bari e la Puglia, ma tutto il Sud e l’Italia. La Fiera ha una lunga storia che racconta l’evoluzione dell’economia e dell’imprenditorialità nazionale, fungendo da punto di riferimento e vetrina del dinamismo e della creatività delle imprese, specialmente di quelle meridionali. Meloni ha ribadito l’importanza di tale manifestazione nel panorama economico italiano, sottolineando i momenti di sfide e successi che hanno caratterizzato il suo percorso.