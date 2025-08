Sud Italia: nuove mete culturali da scoprire nel 2025

Il turismo culturale in Italia sta attraversando una fase di trasformazione, con un crescente interesse verso le destinazioni meridionali. Mentre Roma, Firenze e Venezia hanno dominato a lungo il panorama turistico, città come Sorrento, Palermo e Napoli stanno ora guadagnando terreno, attirando visitatori in cerca di esperienze autentiche.

Un recente report di GetYourGuide evidenzia un aumento significativo delle prenotazioni nei mesi primaverili del 2025. Sorrento guida la classifica con un incremento del 38%, seguita da Palermo (+27%) e Napoli (+26%). Anche Taormina e Catania mostrano una buona crescita, entrambe con un +18%. Questi dati riflettono l’interesse di un pubblico sempre più attratto dalla cultura vissuta nei vicoli, tradizioni e paesaggi, piuttosto che nei soli musei.

Il nuovo approccio esperienziale al viaggio privilegia l’immersione nelle comunità locali. Gli escursionisti possono esplorare la costiera amalfitana in barca, partecipare a tour enogastronomici nei borghi siciliani o visitare importanti siti archeologici come Pompei.

Nonostante queste nuove tendenze, le storiche città d’arte non perdono la loro centralità. Roma continua a dominare il mercato delle esperienze turistiche, superando altre metropoli europee. Tuttavia, la modalità di offerta culturale è in evoluzione, con una crescente partecipazione delle microimprese locali che apportano diversità e contribuiscono a un turismo più sostenibile.

Il viaggiatore contemporaneo cerca esperienze immersive e curate, con una preferenza per contenuti ricchi, radicati nel contesto locale. Gli statunitensi e i britannici si contraddistinguono come viaggiatori assidui, mentre le recensioni sulla piattaforma GetYourGuide superano il milione, segnalando un alto gradimento per l’offerta. In questo panorama, il Sud Italia si propone come una meta ideale per chi desidera esperienze uniche lontane dalle rotte più affollate.