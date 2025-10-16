Sud Innovation Summit: l’AI come futuro sostenibile in Italia

Si svolge al campus del Polo Papardo dell’Università di Messina il Sud Innovation Summit – AI for Future 2025, un evento dedicato all’innovazione. Questo incontro trasforma l’università in un “villaggio globale” dove idee e progetti si sviluppano sotto il segno dell’intelligenza artificiale e della sostenibilità.

Roberto Ruggeri, ideatore dell’iniziativa, ha aperto i lavori invitando alla riflessione sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella società. Ruggeri ha evidenziato che non si tratta di celebrare la tecnologia, ma di comprenderne il governabilità. Ha sottolineato come l’AI rifletta le scelte umane e come il Sud possa diventare un laboratorio per un’innovazione etica e competitiva.

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha condiviso questa visione, sottolineando che la competitività si basa sull’innovazione e sulla digitalizzazione. Ha messo in evidenza l’importanza della risorsa umana e della preservazione delle tradizioni e della cultura del Mezzogiorno, che contribuiscono al suo fascino.

Anche il sindaco di Messina, Federico Basile, ha parlato del ruolo dell’università come fulcro di sviluppo e ricerca. Basile ha osservato che l’intelligenza artificiale influisce su molti settori, dalla medicina alla vita quotidiana, e ha sottolineato l’importanza di attrarre giovani talenti e far tornare i messinesi che desiderano investire nella loro città.

Il summit continuerà con conferenze, workshop e incontri focalizzati sul futuro dell’intelligenza artificiale, l’etica digitale, l’imprenditorialità e le opportunità per il Mezzogiorno, avvicinandosi sempre di più a diventare un punto di riferimento nell’innovazione nazionale.