Sucic ambizioso: la Croazia e l’Inter verso grandi traguardi

Petar Sucic, giovane centrocampista della nazionale croata e dell’Inter, ha già realizzato alcuni dei suoi sogni da calciatore, ma non si accontenta. In un’intervista, ha dichiarato di voler raggiungere nuovi obiettivi, sia con la nazionale che con il club. Sucic ha enfatizzato l’importanza del duro lavoro e dei sacrifici per ottenere risultati, affermando che né la Croazia né l’Inter possono raggiungere i loro traguardi subito; è fondamentale procedere passo dopo passo, partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Con i compagni di squadra che ha, è fiducioso di poter raggiungere ottimi risultati.

In nazionale, Sucic guarda a Luka Modric come a un modello insostituibile. Ha osservato con interesse la lunga carriera di Modric e come, nonostante la sua età, continui a lasciare un segno nel mondo del calcio. Secondo Sucic, Modric è uno dei migliori centrocampisti di tutti i tempi, in grado di leggere il gioco in anticipo e di trovare soluzioni per la sua squadra. Ha anche citato l’impatto che Modric ha avuto nel Milan, sottolineando come sia diventato immediatamente un leader.

Sucic considera Modric il miglior esempio per i giovani calciatori, grazie alla sua dedizione totale al gioco, alla sua mentalità vincente e alla sua abilità in ogni fase del gioco, da quella offensiva a quella difensiva. Con il suo straordinario percorso, Modric rappresenta un’ispirazione per tutti coloro che aspirano a eccellere nel calcio.