18.5 C
Roma
lunedì – 3 Novembre 2025
Musica

Successo per ‘otTANTA Musica’ in Villa Badoer Fattoretto

Da stranotizie
Successo per ‘otTANTA Musica’ in Villa Badoer Fattoretto

Si è svolta con grande partecipazione ‘otTANTA Musica’ presso la villa Badoer Fattoretto, un evento dedicato ai giovani talenti italiani. La famiglia Fattoretto ha organizzato questa manifestazione per celebrare gli 80 anni della storica villa. Oltre 500 persone hanno affollato il parco della villa, intrattenute dal trio ‘Accordi Disaccordi’, un gruppo noto a livello nazionale per il suo mix di gipsy jazz, ritmi latini e rock, che ha portato nuove sonorità all’evento.

Durante la manifestazione è stato assegnato il Premio Venezia, con esibizioni di talentuosi pianisti come Gianluca Bergamasco e Carlo Solinas, vincitori del concorso dedicato ai migliori pianisti italiani. Presente anche la presidente della Fondazione Amici della Fenice, Camilla Bianchini d’Alberigo. Durante l’esibizione, una ballerina, Sofia Gironi, ha deliziato il pubblico con le sue danze al ritmo della musica, creando momenti indimenticabili.

L’evento si è concluso con l’esibizione dei giovani allievi della scuola di musica ‘Il Pentagramma’, che hanno proposto un repertorio variegato dal genere classico al rock, arricchito da monologhi teatrali. I fratelli Fattoretto, Ulderico, Leonardo, Gabriele, Valeria e Alberto, hanno espresso la loro soddisfazione per il successo del pubblico, ringraziando Tania Solinaro e Alice dal Piva per la loro preziosa collaborazione.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Cane maltrattato a Trabia, attivisti denunciano il caso
Articolo successivo
Gadget elettorali in Veneto: tra creatività e social media
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.