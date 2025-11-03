Successo per ‘otTANTA Musica’ in Villa Badoer Fattoretto

Si è svolta con grande partecipazione ‘otTANTA Musica’ presso la villa Badoer Fattoretto, un evento dedicato ai giovani talenti italiani. La famiglia Fattoretto ha organizzato questa manifestazione per celebrare gli 80 anni della storica villa. Oltre 500 persone hanno affollato il parco della villa, intrattenute dal trio ‘Accordi Disaccordi’, un gruppo noto a livello nazionale per il suo mix di gipsy jazz, ritmi latini e rock, che ha portato nuove sonorità all’evento.

Durante la manifestazione è stato assegnato il Premio Venezia, con esibizioni di talentuosi pianisti come Gianluca Bergamasco e Carlo Solinas, vincitori del concorso dedicato ai migliori pianisti italiani. Presente anche la presidente della Fondazione Amici della Fenice, Camilla Bianchini d’Alberigo. Durante l’esibizione, una ballerina, Sofia Gironi, ha deliziato il pubblico con le sue danze al ritmo della musica, creando momenti indimenticabili.

L’evento si è concluso con l’esibizione dei giovani allievi della scuola di musica ‘Il Pentagramma’, che hanno proposto un repertorio variegato dal genere classico al rock, arricchito da monologhi teatrali. I fratelli Fattoretto, Ulderico, Leonardo, Gabriele, Valeria e Alberto, hanno espresso la loro soddisfazione per il successo del pubblico, ringraziando Tania Solinaro e Alice dal Piva per la loro preziosa collaborazione.

