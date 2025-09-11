22.3 C
Roma
venerdì – 12 Settembre 2025
Gossip

Successo di Beyond a Comacchio tra Cinema e Fashion

Da StraNotizie
Successo di Beyond a Comacchio tra Cinema e Fashion

Il film “Beyond”, diretto da Rossano B. Maniscalchi e prodotto dall’Associazione Art Fashion Accademy, sta avendo un grande successo a livello internazionale, conquistando 19 premi nei festival di cinema, incluso il primo posto per la categoria “Film Fashion” a Cannes. Questo traguardo celebra sia l’arte cinematografica che la bellezza della laguna di Comacchio.

La storia romantica e mistica è interpretata dall’attore comacchiese Nicolò Tomasi, nel ruolo di Rossano, un personaggio che vive un amore perduto interpretato da Jasmine Stefanizzi, con l’attrice Alessandra Pisanò nel ruolo di protagonista. Il film è stato presentato anche alla Mostra del Cinema di Venezia ed è in finale al Ferrara Film Festival che si svolgerà a settembre.

Le riprese si sono svolte in vari luoghi suggestivi di Comacchio e nelle Valli, con il supporto del Comune e del Parco del Delta del Po. Parte delle scene sono state girate durante il Carnevale sull’Acqua, grazie alla cooperativa Girogirotondo. La stilista Patty Farinelli ha fornito 200 abiti di scena, compresi pezzi unici che richiamano le tradizioni locali.

Una conferenza stampa ufficiale si è tenuta al Red Pub di Comacchio per celebrare il successo del film, presenti il regista e il cast. Venerdì, al Cinepark di Comacchio, si terrà un evento speciale con un red carpet e una sfilata di auto Ferrari. La presentazione sarà condotta dalla modella Mina Calabretto e dal showman Mirko Cusinatti. Dopo la sfilata, ci sarà la proiezione del film, disponibile per la prenotazione a un costo di 5 euro.

Articolo precedente
Sassari accoglie la musica internazionale con Note oltre i confini
Articolo successivo
Tredici Pietro a Milano: Bis imperdibile il 8 dicembre!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.