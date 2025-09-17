Successo delle produzioni turche: Platonic su Netflix

Il panorama televisivo si arricchisce di nuove produzioni turche, sempre più amate dal pubblico per i loro elementi romantici e per le trame avvincenti. Una delle novità di questo mese su Netflix è “Platonic”, una serie che esplora i legami familiari e i sentimenti inevitabili, sullo sfondo affascinante di Alaçatı, una delle gemme della costa egea.

La trama si sviluppa in un boutique hotel di Alaçatı, recentemente ereditato da due sorelle dopo la morte della madre. Nonostante le difficoltà, le donne sono determinate a mantenere in vita l’attività e a preservare i loro legami familiari. Tuttavia, l’arrivo di un affascinante uomo d’affari, che si presenta all’hotel con una falsa identità, cambia le dinamiche: entrambe le sorelle iniziano a vederlo come l’anima gemella, scatenando una competizione sentimentale che si intreccia con le scelte cruciali per il futuro dell’hotel. A rendere più complessa la situazione ci sono amici di famiglia, residenti del villaggio e clienti abituali, che contribuiscono a una trama ricca di amore, segreti e destino.

Nel cast figurano Gupse Özay, che si cimenta nel ruolo di Gülten, Kerem Bürsin nel ruolo del misterioso Kaan, e Öykü Karayel nei panni di Nedret. Completano il cast Feri Baycu Güler, Ali İpin, Pınar Çağlar Gençtürk, Ülkü Duru, Mehmet Özgür, Ayşima Ateşeduran, Yener Özer ed Eda Akalın. La serie è diretta da Onur Bilgetay, che collabora con Özay per la sceneggiatura.

“Platonic” sarà disponibile su Netflix in tutto il mondo dal 18 settembre 2025, con una prima stagione composta da 8 episodi.