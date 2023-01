Successo della gatta randagia trova la famiglia per i quattro cuccioli video

Una premurosa gatta randagia, mamma di quattro cuccioli, è riuscita a trovare un modo per farsi adottare insieme ai suoi piccoli da una amorevole famiglia.

A Montréal, la più popolosa città della provincia del Québec in Canada, le temperature invernali sono piuttosto rigide e sopravvivere in strada non è affatto semplice, soprattutto per dei cuccioli. Con quattro piccoli da sfamare, quindi, una mamma gatta randagia non aveva altre alternative che sperare nell’aiuto di qualcuno. Un giorno, per caso, la micia si è fermata davanti alla porta di casa di una giovane coppia. Marito e moglie si sono trovati davanti agli occhi una gattina dal manto nero, talmente magra che le ossa apparivano chiaramente visibili.

Non può farli vivere in strada: mamma gatta regala un futuro migliore ai suoi cuccioli (VIDEO)

La coppia statunitense ha subito dato da mangiare alla gattina, che dopo aver divorato quasi incredula il cibo donatole, si è allontanata. La gatta è tornata il giorno successivo e ha ricevuta una scatoletta di mangime. Da allora tutte le sere, per due settimane, si è presentata alla stessa ora davanti alla porta di casa dei suoi benefattori.

Con il passare dei giorni, la gattina ha acquistato sempre più fiducia nei confronti degli umani, arrivando anche a farsi accarezzare. La coppia si è presto resa conto che la micetta era una madre con dei cuccioli in fase di allattamento; ma è stata la stessa gatta che dopo un po’ di tempo ha deciso che poteva fidarsi di quelle due persone e farsi seguire fino a una strada poco distante dalla casa, dove sei meravigliosi cuccioli attendevano fiduciosi il ritorno della loro mamma.

L’intera famigliola è stata condotta a casa per la notte e poi da un veterinario. Mamma gatta, che è stata battezzata con il nome di “Calie“, aveva alcuni problemi allo stomaco che sono stati in poco tempo curati. Due micetti hanno trovato presto due famiglie che li adottassero; Calie e il resto della cucciolata sono rimasti invece presso il Chatons Orphelins Montreal, un centro di recupero che si impegna a trovare nuove case per i loro ospiti; le foto di Calie e dei suoi piccoli sono state postate da quest’associazione sulla loro pagina Instagram all’account @comrescuemontreal. Qui i micetti sono cresciuti di dimensioni e “personalità”; la loro mamma invece ha imparato a rilassarsi, a fare le fusa e a correre incontro a chiunque entri nel centro per portargli i suoi giocattolini e farsi coccolare. I felini sono felicissimi di avere un posto caldo e un pasto assicurato, sperano però di trovare una famiglia che possa amarli per sempre. (di Elisabetta Guglielmi)