Successo del PD: Vittorie a Genova e Ravenna nel 2025

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha commentato i risultati delle elezioni amministrative del 2025, esprimendo soddisfazione per le vittorie di Genova e Ravenna, con i candidati Silvia Salis e Alessandro Barattoni. Schlein ha evidenziato come il PD sia cresciuto di otto punti rispetto alle precedenti elezioni, confermandosi primo partito. Ha anche sottolineato che il PD ha vinto a Assisi con Valter Stoppini e che a Taranto si andrà al ballottaggio con un buon vantaggio.

La segretaria ha rimarcato la differenza tra le affermazioni del centrodestra sui sondaggi e i risultati concreti, affermando che il PD sta dimostrando la sua crescita, dopo le recenti elezioni regionali ed europee. Schlein ha concluso enfatizzando l’importanza dell’unità all’interno del partito, definendola non solo una strategia, ma un dato di fatto indispensabile per il successo elettorale, e ha fatto le sue congratulazioni a tutte le forze coinvolte in queste vittorie.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com