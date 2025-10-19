Successo del PD a Montevarchi: crescita e nuove sfide politiche

Il recente successo del Partito Democratico a Montevarchi, con oltre il 41% dei voti e un campo progressista che raggiunge il 57%, offre nuove speranze ai rappresentanti locali. La segretaria comunale, Sara Brogi, ha spiegato l’importanza di questi risultati in vista delle elezioni comunali del 2027 e della competizione per Palazzo Varchi.

Brogi ha sottolineato l’impatto positivo di Filippo Boni sul voto, definendolo “un valore aggiunto” per la comunità. Ha elogiato le sue proposte chiare e il lavoro di squadra con i sindaci e le segreterie Pd. Nonostante la campagna elettorale breve, il partito è riuscito a mantenere il focus sui temi importanti.

Brogi ha affermato di aver superato le aspettative di voto, evidenziando la crescita dei consensi per il Pd in un contesto di calo dell’affluenza. Ha identificato la necessità di attrarre l’elettorato che sceglie di non votare, sottolineando l’importanza di ristabilire un dialogo con queste persone e di lavorare per un progetto che parli agli sfiduciati.

Riguardo alla candidatura per il sindaco, Brogi ha espresso la necessità di trovare figure valide, siano esse espressione del partito o civiche. Ha dichiarato che non ci saranno più veti e che ci sono potenziali candidati di valore in città.

Per quanto riguarda la coalizione, Brogi intende lavorare con l’opposizione e riaprire le comunicazioni con le forze progressiste. Ha anche evidenziato l’importanza del coinvolgimento della società civile, includendo associazioni e volontariato.

Infine, ha annunciato un’assemblea aperta degli iscritti il 27 ottobre e ha affermato che, nonostante le sfide, il risultato ottenuto dal Pd non è trascurabile.