Successo del Padiglione Italia all’Expo di Osaka 2023

Le esposizioni internazionali rappresentano una piattaforma fondamentale per il networking e il business. L’Expo di Osaka, nonostante le sfide climatiche, sta attirando un notevole afflusso di visitatori.

Il Padiglione Italia, in gara per il titolo di più popolare con Cina e Stati Uniti, continua a registrare un apprezzamento significativo. Recenti sondaggi pubblicati da testate giapponesi come il Nikkei Shimbun evidenziano questo successo. Elementi iconici, come opere di Caravaggio e Tintoretto, contribuiscono all’attrattiva del padiglione, affiancati da ambassador strategici, tra cui i fratelli Yuki e Mayu Ishikawa, protagonisti del volley e membri di squadre italiane.

Oltre alla promozione culturale, il Padiglione Italia si snoda come un centro per opportunità economiche. Recentemente, il gruppo giapponese NSC ha scelto questo spazio per annunciare un investimento di 80 milioni di euro per rinnovare un impianto in Abruzzo, aumentando la produzione di vetro del 14%. NSC è attiva in Italia dal 2006 e il nuovo progetto mira a potenziare la propria capacità produttiva per soddisfare la crescente domanda nel settore automotive ed edilizio.

In aggiunta, il Padiglione ha recentemente ospitato la settimana dedicata alla Liguria, segnando la firma di un accordo di collaborazione tra le università italiane e giapponesi focalizzato su aspetti cruciali come rischio idrogeologico e logistica. La Liguria ha messo in evidenza la Blue Economy, affrontando temi dalla cantieristica alla valorizzazione del patrimonio marittimo. Attualmente, il focus è sul Molise, con la presentazione di costumi tradizionali e un confronto con la tradizione giapponese del kimono da sposa.