Successo del BT200 al Fantini Club tra sport e competizione

Successo del BT200 al Fantini Club tra sport e competizione

Dopo quattro giorni di intensa attività sportiva, si è concluso il BT200 – ITF Beach Tennis World Tour, un evento molto atteso sulla spiaggia del Fantini Club. Questo torneo, dedicato ai doppi maschile e femminile, è stato organizzato grazie alla collaborazione della Federazione Italiana Tennis e Padel e dell’International Tennis Federation. Più di 140 coppie provenienti da oltre venti nazioni, tra cui Brasile, Giappone, Spagna e Francia, si sono sfidate sui campi allestiti sulla sabbia, trasformando il Fantini Club in un centro vivace per gli sportivi. Il montepremi di 15.000 dollari sottolinea l’importanza di questo evento nel circuito dell’ITF.

Le vincitrici del doppio femminile sono l’italiana Veronica Casadei e la spagnola Ariadna Costa Graell, mentre le seconde classificate sono Sofia Cimatti e Greta Giusti. Nel torneo maschile, il successo è andato ai brasiliani Andre Baran e Felipe Cogo Loch, seguiti da Leonardo Garrossino Branco e Hugo Paronetto Russo.

