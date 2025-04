Successo Cinematografico per Conclave e I Due Papi Dopo la Scomparsa di Papa Francesco: Record di Streaming

Dopo la morte di Papa Francesco, l’interesse per i film sul Vaticano è cresciuto notevolmente. Il thriller “Conclave”, diretto da Edward Berger e con Ralph Fiennes, ha visto un’impennata nelle visualizzazioni, passando da 1,8 milioni a quasi 7 milioni di minuti in sole 24 ore negli Stati Uniti. Il film, che ha ricevuto otto nomination agli Oscar, ritorna nei cinema italiani e sarà disponibile su Sky e Now dal 5 maggio. La trama racconta le tensioni all’interno del Collegio dei Cardinali dopo la morte di un Papa progressista, esplorando temi di ideologia e potere.

Anche “I due Papi”, diretto da Fernando Meirelles e disponibile su Netflix, ha visto un aumento significativo delle visualizzazioni, passando da 290.000 a 1,5 milioni di minuti in un giorno. Con Jonathan Pryce e Anthony Hopkins, il film riflette sul dialogo tra Bergoglio e Ratzinger. Questo rinnovato interesse per il tema del potere ecclesiastico ha coinvolto anche “Habemus Papam” di Nanni Moretti, che affronta l’ansia di un Papa appena eletto, tornando di grande attualità.

La morte di Francesco ha riacceso il dibattito spirituale e culturale, evidenziando l’interesse del pubblico per le dinamiche interne alla Chiesa. La combinazione di dramma e thriller politico in questi film offre uno spunto profondo sulle divisioni contemporanee all’interno del Vaticano, senza scadere nel sensazionalismo, ma piuttosto offrendo un’analisi coinvolgente del potere ecclesiastico.