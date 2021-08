“I nostri migliori anni sono davanti a noi, e insieme continueremo a far restare Apple il posto magico che è”. L’esordio di Tim Cook da amministratore delegato, il 24 agosto 2011, riecheggiava il messaggio con cui Jobs, indebolito dalla malattia, aveva rassegnato le dimissioni: “Credo che i giorni più luminosi e innovativi di Apple debbano ancora venire. E non vedo l’ora di assistere e contribuire al suo successo in un nuovo ruolo”.

Pietre miliari

Jobs morì nemmeno due mesi dopo, troppo presto per celebrare il momento in cui Apple diventò l’azienda più grande tra tutte quelle quotate in Borsa, per commentare l’accordo con l’ex nemico IBM, per celebrare i quarant’anni dalla fondazione o il miliardesimo iPhone venduto. Scegliendo al suo posto Timothy Donald Cook, sapeva che Apple sarebbe cambiata, e parecchio: lo aveva già sostituito nei periodi malattia, ma forse non avrebbe immaginato che quell’ingegnere dell’Alabama sarebbe diventato un paladino dei diritti civili, sottolineando della tecnologia l’aspetto etico più che quello estetico.

Oggi Apple è l’azienda di maggior valore al mondo, quasi 2500 miliardi di dollari. Oltre l’80 per cento è stato accumulato durante il mandato di Tim Cook: nessun altro amministratore delegato ha creato più valore assoluto per gli azionisti.

Affinità e divergenze

Nel suo ufficio, Cook ha una foto di Robert F. Kennedy e una del reverendo Martin Luther King: del primo ammira come visse nell’ombra del più famoso fratello John Fitzgerald, del secondo la dedizione al lavoro, l’inflessibilità dei principi e la generosità. Ma la sua era comincia con uno strappo, sia pure a fin di bene: a settembre del 2011, Cupertino avvia un programma di beneficenza, annunciando che raddoppierà le donazioni dei dipendenti. E quando si ricomincia a parlare di suicidi nella fabbrica cinese Foxconn incarica un’azienda esterna di valutare le condizioni di lavoro alle catene di montaggio di iPad e iPhone. Poi vola in Oriente, controlla personalmente gli stabilimenti e si fa fotografare col casco giallo tra gli operai.

Altri strappi arrivano nei prodotti, con l’iPad Mini e il Pro da 12.9 pollici, con il pennino che Jobs detestava e con l’iPhone 6 e 6 Plus (per Jobs la dimensione ideale dello schermo di uno smartphone deve consentire di raggiungere ogni punto col solo pollice). Steve Jobs era un osservatore acutissimo: prima o poi avrebbe cambiato idea da solo e avrebbe saputo trovare un modo per proporre i nuovi prodotti come invenzioni geniali di Apple.

I prodotti

In dieci anni, l’Apple Watch è stato il primo prodotto veramente nuovo arrivato da Cupertino. Non si sa se il fondatore abbia fatto in tempo a dare il suo parere sullo smartwatch, però è innegabile che rappresenti l’apertura a un mercato nuovo. Apple è leader del settore, anche se ha dovuto rivedere la strategia di marketing, con prezzi più bassi e meno enfasi sull’aspetto fashion dell’Apple Watch, diventato un dispositivo per la salute è il benessere a tutto tondo: d’altra parte anche per l’iPod il successo non arrivò subito. Tra qualche settimana saranno presentati i nuovi iPhone, oltre alla terza generazione degli auricolari AirPods. Ci sarà spazio per nuovi iPad, e poi per i MacBook Pro con la seconda versione del processore M1. Che è stata una delle novità più interessanti del mondo hi tech dello scorso anno, e ha portato Apple al secondo posto tra i produttori mondiali di computer, con una crescita del 24% rispetto allo scorso anno.

Oltre al chip M1, che ha portato Apple fuori dall’orbita Intel, l’annuncio più interessante risale a qualche mese fa: in primavera sono stati presentati gli AirTags, piccoli gadget che aiutano a trovare gli oggetti smarriti. O, se si vuole vederli in maniera differente, etichette elettroniche che danno una connotazione digitale alle cose del mondo fisico e così aprono la strada a una piattaforma di realtà aumentata che già oggi copre tutto il mondo.

Meno gadget, più filosofia

Arriverà forse un’auto, con o senza il marchio della Mela, cresceranno i servizi, da Apple Pay a iCloud, mentre l’immagine di Apple si evolve già, col nuovo volto degli Store (che non si chiamano più Store) e un credo aziendale aggiornato. Tim Cook, oggi sessantenne, non si candiderà (per ora) alla presidenza degli Stati Uniti, ma se lo facesse potrebbe avere più di una chance di successo. Diplomatico, meticoloso, misurato eppure sincero, non ha forse il carisma del guru, ma ha saputo puntare sul valore della squadra e sfruttare al meglio l’eredità di Jobs, che non significa ripetere le sue parole e le sue scelte. Ha capito presto che la sola possibilità di riuscire era non domandarsi mai cosa avrebbe fatto Steve Jobs al suo posto ed è andato avanti per un’altra strada, la sua. Ha chiesto scusa quando era necessario (per il disastro di Mappe, per esempio), ha alzato la voce quando bisognava farlo, per esempio opponendosi alla richiesta dell’FBI di accedere ai dati dell’iPhone dei killer di San Bernardino. Così è diventato un paladino della privacy, e sulle sue orme si sono mossi altri nomi della tecnologia, non sempre con la stessa credibilità. Con lui Apple vende sempre meno gadget tecnologici, e sempre più una visione del mondo: per questo i nuovi prodotti non portano più la “i” iniziale di Steve Jobs, ma il nome dell’azienda. Tim Cook si è schierato pubblicamente sull’ecologia, la diversità etnica e di genere, sul tema dei diritti civili alle coppie omosessuali. Di più: ha fatto coming out e si è dichiarato gay, tra i pochissimi coraggiosi dirigenti della Silicon Valley.

Il futuro

Dall’altra parte, gli investitori chiedono solidità e progetti a lungo termine, e per Cook il compito non è semplice: non basta che un prodotto sia venduto, deve essere un successo planetario. Come l’iPhone, che conta per oltre la metà del fatturato, ma non cresce più in un mercato saturo, dove abbondano i concorrenti più economici. Questa sarà la sfida più difficile per Cook, immaginare Apple oltre l’iPhone.

Una possibile strada sarebbe la realtà aumentata, per la quale Cook ha espresso più volte interesse e apprezzamento. Mark Gurman di Bloomberg rivela come all’interno di Apple circoli voce che Cook voglia rimanere in carica “per un’altra grande nuova categoria di prodotti”. Gurman ribadisce anche che l’azienda sta progettando un visore di realtà mista per il 2022, ma che veri occhiali AR sono previsti verso la “metà del decennio”. E Cook, che ha appena ricevuto un bonus da 750 milioni di dollari per i primi dieci anni in Apple, potrebbe ritirarsi tra il 2025 e il 2028, dato che ha anche un accordo salariale che scade nel 2025. E dopo? Lo scorso anno Bloomberg ha pubblicato un report sulla pianificazione della successione a Cook, raccontando come a Cupertino si stia cercando di “coltivare la prossima classe di top manager”. E con Jonathan Ive fuori dall’azienda, il candidato più probabile appare oggi Craig Federighi.