Netflix ha annunciato la data d’uscita della terza ed ultima stagione di Suburra – La Serie, che arriverà il 30 ottobre, ad un anno e mezzo dalla seconda.

Con il terzo capitolo la serie su Aureliano e Spadino chiuderà ufficialmente i battenti ed arriverà in linea temporale presumibilmente con l’inizio del film Suburra, da cui la serie ha preso spunto realizzando il prequel.

“Dopo il tragico suicidio di Lele, incapace di convivere con il senso di colpa generato dai crimini commessi, e l’inaspettato risveglio dal coma di Manfredi, capo del clan Anacleti, gli equilibri di potere tra tutti i personaggi sono di nuovo messi in discussione. La terza stagione si sposta tra le strade e i vicoli di Roma e provincia per raccontare ancora più da vicino il mondo del Crimine. Chi vincerà la battaglia all’ultimo sangue per ottenere il potere sulla città?”.