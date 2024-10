SUBSONICA: Inizio del ‘Club Tour 2025’ a Febbraio [Dettagli e Biglietti]

I Subsonica annunciano il “Subsonica Club Tour 2025”, una tournée che li porterà a esibirsi nelle principali città europee, seguita da nuove date in Italia. La band sottolinea l’importanza dei club, spazi dove hanno iniziato la loro carriera, dove la musica e il ballo si mescolavano in un’atmosfera di condivisione e creatività. La tournée partirà il 9 febbraio 2025 dall’O2 Forum di Londra e toccherà diverse città europee, tra cui Amsterdam, Bruxelles, Madrid e Barcellona.

Dopo le date europee, la band si sposterà in Italia a marzo, con concerti programmati in città come Milano, Padova, Firenze, Roma, Napoli, Torino, Bologna e Modugno. Il gruppo, composto da Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio, sta attualmente lavorando a un nuovo album, che seguirà “Realtà Aumentata”, uscito nel gennaio 2023. Questo decimo disco, che include undici brani, riflette una fusione di esperienze quotidiane e visioni più ampie, caratterizzato da ritmi avvolgenti in una gamma sonora complessa.

I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva per i membri di My Live Nation dal 10 ottobre, con vendita generale aperta dal 11 ottobre. Le date di partenza includono importanti location come l’Alcatraz di Milano e l’Atlantico Live di Roma. Questo tour rappresenta un’opportunità per il pubblico di riabbracciare i Subsonica in un contesto che ha sempre avuto una grande risonanza nella loro carriera.

Il gruppo è desideroso di tornare sui palchi dopo un periodo di assenza e di riconnettersi con i fan sia in Italia che all’estero. Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, i fan possono consultare il sito ufficiale della band e i vari canali social. Questo tour segna un ritorno atteso e celebrato, in cui i Subsonica intendono fare rivivere l’esperienza unica dei club che ha segnato le loro origini musicali.