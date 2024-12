Subito due Stati, due popoli

Dopo gli eventi drammatici del 7 ottobre, si è aperta una spirale inaccettabile di violenza a Gaza, che ha colpito numerosi civili, tra cui donne e bambini. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo impegno per un cessate il fuoco reale e definitivo, oltre al rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas. Mattarella ha sottolineato l’importanza di una soluzione basata sulla coesistenza di due Stati e due popoli, avvertendo che senza tale prospettiva continueranno a verificarsi esplosioni di violenza.

Durante un incontro al Quirinale con il presidente dell’Autorità palestinese, Mahmoud Abbas, il capo dello Stato ha manifestato preoccupazione per la situazione in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, dove gli insediamenti israeliani contraddicono le risoluzioni delle Nazioni Unite e provocano violenze contro i palestinesi. Mattarella ha dichiarato che, una volta raggiunto il cessate il fuoco a Gaza, l’Autorità palestinese dovrà assumere un ruolo centrale nella gestione della situazione.

In merito alla crisi in Siria, i due leader hanno discusso in attesa di sviluppi futuri, sperando che il nuovo corso del conflitto possa soddisfare le aspirazioni di libertà della popolazione. Hanno espresso una valutazione congiunta sul regime di Bashar al-Assad, definendolo totalitario e crudele, riconoscendo la necessità di un cambiamento significativo in Siria per garantire un futuro di pace e stabilità.

Il presidente Mattarella ha rimarcato l’urgenza di soluzioni politiche sostenibili in Medio Oriente e la necessità di un percorso di riconciliazione tra israeliani e palestinesi, affinché non si ripeta la spirale di violenza che ha caratterizzato il recente conflitto. La posizione italiana rimane quella di sostenere i diritti e le aspirazioni legittime del popolo palestinese, accompagnata dalla richiesta di sicurezza per lo Stato di Israele.

Questi incontri rappresentano una parte cruciale dell’impegno dell’Italia in politica estera, volta a stabilire un dialogo costruttivo e a promuovere la pace nella regione. In definitiva, la speranza è quella di un futuro in cui la coesistenza possa finalmente prevalere, ponendo fine alle sofferenze di entrambe le popolazioni coinvolte.