“E’ stato un fulmine a ciel sereno, non me l’aspettavo e mi sembra tutto abbastanza assurdo, ma andiamo avanti”. Lo dice all’Adnkronos il professor Lorenzo Rocca, esaminatore dell’Università per Stranieri di Perugia, indagato in concorso con la rettrice Giuliana Grego Bolli, il direttore generale Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina, con l’accusa di aver rivelato i contenuti della prova di esame orale del 17 settembre scorso ai fini del rilascio dell’attestato di conoscenza italiana al calciatore Luis Alberto Suarez, e con loro oggi destinatario della misura cautelare interdittiva della sospensione per otto mesi delle loro professioni.

