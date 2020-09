Quando nei colloqui tra dirigenti e docenti dell’Università per gli stranieri è cominciato a circolare il nome di Fabio Paratici, già direttore sportivo e ora Chief football officer della Juventus, uno degli intercettati s’è lanciato in un entusiastico “è più importante di Mattarella!”. Un’esagerazione che – scrive il Corriere della Sera – equivaleva a indicare un motivo in più per mettersi a disposizione della società che s’era mossa, così dicevano tra di loro, attraverso un dirigente collocato addirittura un gradino sopra al presidente della Repubblica. È uno degli indizi di come e perché l’ateneo perugino abbia attivato il meccanismo (illecito per la Procura di Perugia) che ha portato a organizzare “l’esame farsa” di italiano per il giocatore Luis Suarez, necessario a farlo diventare cittadino europeo e fargli vestire la maglia bianconera. Sebbene non ci sia, al momento, la prova che fosse questa la richiesta della Juventus.

Fonte