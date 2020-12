Un lapsus di Fabio Fazio su Luis Suarez fa infuriare i tifosi della Juventus. a Che tempo che fa è ospite la ministra Paola De Micheli, a cui il dirigente bianconero Fabio Paratici si è rivolto per chiedere informazioni sull’iter da seguire per l’esame che il calciatore uruguayano avrebbe dovuto sostenere all’università per stranieri, a Perugia, nell’iter per ottenere la cittadinanza. “Ho ricevuto una telefonata da Fabio Paratici, ma mi ha chiesto in realtà una cosa che non c’entra con l’esame di Suarez”, spiega De Micheli. “Suarez aveva fatto online una parte della richiesta, non si era completata. Mi ha chiesto se si poteva capire come completare il processo, abbiamo ritenuto che si dovesse rivolgere a chi si occupa di questi temi”, aggiunge. Ai tifosi della Juve, però, non sfuggono le parole introduttive di Fazio. “Il suo nome è apparso in questa vicenda per l’esame di italiano di Suarez, il calciatore della Juve”, dice Fazio. Suarez, in realtà, non milita nella Juventus: dal Barcellona è passato all’Atletico Madrid. Il lapsus calcistico non passa inosservato su Twitter, con tanti tifosi bianconeri pronti a sottolineare stizziti l’errore.

