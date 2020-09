“Abbiamo ascoltato le domande che ci sono state poste dai pubblici ministeri, pensiamo di aver contribuito in maniera positiva alla ricostruzione dei fatti nella nostra veste di testimoni e che ci è servita per ribadire la trasparenza del nostro operato professionale in un clima assolutamente sereno e costruttivo”. Lo ha detto l’avvocato Luigi Chiappero (Guarda il video), storico legale della Juventus, ascoltato per quasi sette ore dai pm della Procura di Perugia insieme all collega Maria Turco nell’ambito dell’inchiesta sull’esame “farsa” di lingua italiana sostenuto dal calciatore Luis Suarez il 17 settembre scorso all’Università per stranieri di Perugia per ottenere la cittadinanza.

