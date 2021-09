Il 26 settembre 2007 su YouTube debutta Tolleranza Zoro. Se oggi guardate (e vi piace) Propaganda Live, sappiate che prima c’era Tolleranza Zoro e prima ancora il blog La zeta di Zoro e i videocommenti al Grande Fratello.

Diego Bianchi, che ha 52 anni ed è romano, nasce come fenomeno sul Web (anche Makkox, ma ne riparleremo). Anzi, lavorando sul Web: era content manager di Excite. Quando nel settembre 2007 debutta Tolleranza Zoro uno dei pochissimi a segnalarlo, forse l’unico, è il blog di Luca Sofri, Wittgenstein, con un post di meno di una riga: “Il lungo cammino verso il Partito Democratico, narrato da Zoro”. Titolo: “Da dove veniamo”. Essenziale e “spiegato bene”, nello stile del Post che nascerà qualche anno dopo.

video: la prima puntata di Tolleranza Zoro

Tolleranza Zoro



Il primo video di Diego Bianchi è ancora tutto da rivedere non perché è un reperto di un mondo lontano, ma perché è invece ancora attualissimo (e divertentissimo): racconta “del come si è arrivati al Partito Democratico attraverso una personalissima storia della sinistra italiana dagli anni ’70 a oggi”. Con talento e ferocia, Diego impersona le illusioni e i travagli di una generazione che è nata comunista, e nel giro di pochi anni è diventata democratica di sinistra, e poi democratica e basta votando degli ex democristiani per il bene del Paese.

Quel video ha poco più di 160mila visualizzazioni, che con i contatori dei social di oggi sembrano poche, ma per allora erano tantissime. Al di là dei numeri, che non sono clamorosi, quel video segna l’inizio di una carriera. Gli youtuber non sono nati oggi. C’erano anche prima, e alcuni erano ancora molto bravi. Forse servirebbe meno supponenza nell’analizzare quelli odierni (che stanno anche su TikTok e Instagram).