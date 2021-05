Dopo alcuni mesi di test nelle versioni beta, WhatsApp ha finalmente introdotto in via definitiva la possibilità di riprodurre i messaggi vocali al doppio della velocità a cui sono stati registrati. Per attivare la nuova funzione scaricate l’ultima versione di WhatsApp dall’App Store per iPhone o dal Google Play Store di Android, aprite una chat in cui c’è un messaggio vocale e fate play. Durante la riproduzione del vocale, al posto della foto del contatto che ha inviato il messaggio, apparirà il simbolo “1x” (si legge “uno per”): toccatelo per velocizzare il messaggio del 50% e poi toccatelo ancora per riprodurlo al doppio della velocità. Un terzo tap sull’icona ripristina infine la riproduzione a velocità originale. L’ultima impostazione selezionata rimane sempre attiva per tutti i vocali. Selezionando la riproduzione a “2X” anche tutti i nuovi audiomessaggi verranno inizialmente riprodotti al doppio della velocità.

L’app permette di velocizzare sia i messaggi ricevuti sia quelli inviati, nel caso vogliate riascoltarli sprecando metà del tempo che avete impiegato per registrarli. Non funziona invece con i messaggi inoltrati, purtroppo, né con gli audio di altro tipo come i file mp3, o le registrazioni condivise in chat da altre app. La funzione è analoga a quella disponibile su Telegram già da qualche anno. L’app concorrente di WhatsApp permette di velocizzare (quasi) qualsiasi tipo di file audio, inclusi i messaggi inoltrati, e offre un player di sistema con cui si può controllare la riproduzione audio anche quando si abbandona la chat con il contatto che ha inviato il vocale. La funzione è disponibile solo per i messaggi registrati con WhatsApp, ma non per quelli inoltrati.

Sarà interessante osservare se questa nuova funzione di WhatsApp cambierà le abitudini degli utenti, e in che modo. Chi odia ricevere messaggi vocali ora potrà perdere la metà del tempo ad ascoltarli, è vero. Allo stesso tempo i registratori seriali, quelli da 10 minuti di vocale in stile Tommaso Paradiso, avranno una scusa in più per inviare messaggi lunghi anche a chi non li sopporta.

Intanto con l’ultimo aggiornamento WhatsApp ha introdotto una novità anche per i gruppi, altra croce e delizia dell’app di messaggistica più diffusa al mondo. A partire dall’ultima versione del software comparirà una “@” nell’elenco chat accanto ai gruppi in cui siamo stati citati o qualcuno ha risposto a un nostro messaggio. Utile per quei gruppi ad alta intensità cui siamo costretti a partecipare (le famigerate chat di classe, per dirne una), che si potranno così ignorare più facilmente a meno che qualcuno non ci chiami in causa in prima persona.