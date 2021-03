Su Spotify, Apple Music e YouTube arriva la playlist ufficiale di Sanremo 2021 per ascoltare i brani in gara.

Buone notizie per tutti coloro che attendono con trepidazione il Festival di Sanremo 2021. Su Spotify, Apple Music e YouTube, gli abbonati possono avere accesso alla playlist delle canzoni della kermesse musicale, che – in questo modo – saranno ascoltabili in streaming. I brani in gara saranno caricati sui profili dei rispettivi artisti che saliranno sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2021, i brani in gara arrivano su Spotify e non solo

Le canzoni in gara nell’edizione di Sanremo 2021 potranno essere ascoltate in streaming su Spotify, Apple Music e YouTube. Dopo l’esibizione dei singoli artisti sul palco dell’Ariston, i brani saranno automaticamente caricati nelle varie piattaforme e associate ai profili dei singoli cantanti e/o gruppi. A ciò, si aggiungerà anche il videoclip ufficiale e il testo della canzone.

Fedez

In questa 71esima edizione della popolare kermesse musicale italiana, nella categoria Big saranno proposti 26 nuovi brani che vanno a sommarsi alle 8 nuove tracce, relative alle Nuove Proposte. Nel complesso, si esibiranno 34 artisti.

Ascoltare i brani anche offline con l’abbonamento Premium

Sarà Spotify ad aggiungere i singoli brani, dopo le varie esibizioni degli artisti presenti in gara, in collaborazione con la RAI. Al momento, si possono ascoltare i brani delle Nuove Proposte che sono editi, ai quali saranno aggiunti anche i brani dei Big, Fedez e compagni, dopo le performance. Per gli utenti che hanno sottoscritto un account premium su Spotify c’è la possibilità di ascoltare i brani anche offline, usufruendo dell’opzione Download.

Pertanto, se non avete connessione, non vi perderete alcuna nuova traccia proposta durante la manifestazione musicale, poiché potrete accedervi senza Wi-Fi o promozione mobile . La 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021 inizia il 2 marzo 2021 e si conclude il 6 marzo 2021.