Il caos che precedette la nascita di Roma ha delle analogie con le incertezze del presente. Ne sono convinti gli autori e i registi di ‘Romulus’, la nuova serie Sky Original prodotta da Sky, Cattleya – parte di Itv Studios – e Groenlandia, che arriva il 6 novembre su Sky e in streaming su Now Tv ed è il primo progetto televisivo di Matteo Rovere (che ne è anche produttore), diretta dallo stesso Rovere, Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale e interpretata da Andrea Arcangeli, Francesco di Napoli e Marianna Fontana. “Volevamo raccontare la nascita della politica e delle relazioni sociali tra gli individui in quella che è la prima città dell’occidente contemporaneo. Con Filippo e Guido abbiamo fatto un lavoro che facesse divertire lo spettatore, un racconto coerente e coeso che potesse somigliare a quello che accadde in quel tempo”, spiega Rovere.

