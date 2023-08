Su Sky più di 2500 partite live per la nuova stagione calcistica

Su Sky nella stagione calcistica 2023/2024 è in arrivo un numero record di partite, più di 2.500, live dagli stadi più belli d’Italia e d’Europa, aspettando l’appuntamento clou con Uefa Euro 2024 della prossima estate. Nella nuova stagione di Sky il programma è fittissimo: i campionati di Serie A TIM (con 3 gare per ogni turno in co-esclusiva su Sky), Serie BKT, la grande novità della Serie C con tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale), e i grandi campionati internazionali: Premier League inglese, Bundesliga tedesca e Ligue 1 francese, in attesa di rivedere le stelle del calcio d’Europa con la nuova stagione delle tre grandi Coppe al via a settembre, più i playoff di agosto. Novità in arrivo nella Casa dello Sport di Sky, a partire dalla nuova conduzione degli studi di UEFA Champions League, affidati a Federica Masolin, in compagnia dei super campioni di sempre, tra i quali Alessandro Del Piero, confermato numero 10 della squadra di Sky Sport per i prossimi tre anni. Top talent in campo con commenti e analisi puntuali per ogni campionato ed evento, da Fabio Capello a Esteban Cambiasso, da Alessandro Costacurta a Paolo Di Canio, da Beppe Bergomi a Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e tanti altri ancora, insieme a “special guest” come Giorgio Chiellini. Oltre ai grandi appuntamenti con gli studi e ai programmi attesi per la stagione 2023/2024, non mancheranno le nuove produzioni originali di Sky Sport.

Il ricco programma di calcio atteso su Sky e in streaming su NOW per la stagione 2023/2024 prevede oltre 2.500 partite in diretta: attesa la ripartenza della Serie A TIM (dal 19 agosto, 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a stagione) e della Serie BKT (dal 18 agosto, tutti i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout) e ben 1.143 partite live di Serie C.

Ma il grande calcio su Sky è già iniziato lo scorso weekend con i campionati esteri in diretta esclusiva, la Premier League inglese (fino a sette match per ogni turno, compresi i friday night e i monday night) e la Ligue 1 francese (fino a cinque match per ogni turno). Il 18 agosto toccherà alla Bundesliga tedesca (fino a cinque match per ogni turno, oltre alla Zweite Liga), in esclusiva su Sky e NOW. Da non dimenticare anche la German Cup. Per quanto riguarda le Coppe Europee, anche per questa stagione Sky trasmetterà 121 delle 137 partite di UEFA Champions League, inclusi i playoff di agosto, e tutte le partite di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol. Ma non solo: le grandi emozioni europee continueranno anche nel successivo triennio: dal 2024 al 2027, infatti, in esclusiva su tutte le piattaforme ben 185 delle 203 partite a stagione della UEFA Champions League con il nuovo format, ancora più avvincente e ricco di big match, e tutte le partite della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol. A questo si aggiungono le European Qualifiers to UEFA Euro 2024, con tutti i migliori incontri della fase a gironi (fino a novembre 2023) e dei playoff di marzo, a eccezione delle partite dell’Italia, le amichevoli e tutti i 51 match del grande evento europeo, 20 dei quali in esclusiva live su Sky, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania.

Le novità partono dall’Europa con la UEFA Champions League, che da quest’anno avrà un nuovo volto alla conduzione degli studi pre e post partita: a partire da questa stagione sarà infatti Federica Masolin a presentare i grandi appuntamenti con la massima competizione europea nello studio di “Champions League Show”, in compagnia di super campioni (anche del commento) tra i quali Fabio Capello, Esteban Cambiasso, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Alessandro Del Piero e ospiti speciali come Giorgio Chiellini. Con loro ogni martedì e mercoledì di Coppa ci sarà anche Paolo Condò, la prima firma della Champions di Sky, oltre alle notizie e agli approfondimenti di Mario Giunta. Non mancheranno super ospiti a sorpresa nel corso della stagione. Il giovedì toccherà invece a UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League, con gli studi condotti da Leo Di Bello insieme a Margherita Cirillo. Le novità non finiscono qui, perché quest’anno le coppe europee avranno un testimonial d’eccezione, José Mourinho, che sarà il nuovo volto della campagna per le tre competizioni UEFA targata Sky Sport.

Confermati gli studi della Serie A: il sabato sera “Sky Calcio l’Originale”, condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Veronica Baldaccini. Nel post partita dell’anticipo di Sky Sport, da non perdere la straordinaria e unica rassegna con tutti i gol del giorno di Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga e Ligue 1.

Tornano negli studi pre e post partita e nei programmi di approfondimento di Sky Sport 24 le immagini salienti di tutte le gare di Serie A grazie agli “SkyLights”, gli highlights marchiati Sky Sport, mini film con il meglio del match in tre minuti circa, il commento dei telecronisti di Sky e il tocco dello Sky Sport Tech. La domenica a pranzo Giorgia Cenni continuerà a guidare la “Casa dello Sport day”, per approfondire i temi del match delle 12.30. Sarà Mario Giunta, con la partecipazione come ospite fisso di Fabio Tavelli, ad accompagnare il pubblico negli anticipi del venerdì sera e nei posticipi del lunedì all’interno della “Casa dello Sport night”, con alcuni dei telecronisti della squadra di Sky Sport tra i quali Maurizio Compagnoni, Massimo Marianella, Riccardo Gentile, Andrea Marinozzi e Federico Zancan, che passeranno dalla cabina di commento allo studio per approfondire i temi della giornata. Tanto spazio anche agli altri sport, come d’abitudine ormai nella Casa dello Sport. La domenica sera il weekend calcistico si chiude con Fabio Caressa e il suo “Sky Calcio Club”, che avrà come ospiti a rotazione Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e, tra i giornalisti, Marco Bucciantini e Stefano De Grandis, oltre a tanti special guest che arricchiranno il tavolo che fa più notizia nel dibattito calcistico. Allo spazio notizie ci sarà Federica Frola.

Per la Serie BKT, i big match che si giocheranno negli anticipi del venerdì e nei posticipi del lunedì saranno raccontati nello studio itinerante live dagli stadi, condotto da Marina Presello. Marco Demicheli guiderà gli spazi sulla B del weekend. E ancora, la rubrica in onda ogni lunedì alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con highlights, interviste, collegamenti e servizi speciali dedicati alle squadre, alle città e ai tifosi della B.

Ampia copertura anche per l’ulteriore novità di quest’anno, la Serie C, con gli highlights e gli approfondimenti delle partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia. Sarà ancora Federica Lodi il volto del calcio internazionale, con i suoi ospiti e le voci del calcio internazionale di Sky Sport, negli studi pre e post della Premier, della Bundesliga e della Ligue 1. Fino alla fine di agosto, al termine di un’estate di grande successo per il loro programma nella sua nuova versione itinerante, Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in onda con “Calciomercato l’Originale”, quest’anno alla sua ventesima edizione, che si dedicherà al commento delle partite del giorno, oltre ovviamente ad acquisti e cessioni.

Ogni domenica, dalle 18.30 alle 19.30 su Sky Sport 24, Sara Benci condurrà L’ora dei gol”, la trasmissione dedicata ai gol della Serie A, con la anche delle partite delle 15, gli “SkyLights” delle partite giocate fino a quel momento, le interviste, i collegamenti con gli inviati, i primi commenti e le anticipazioni della serata – in attesa di “Sky Calcio Club” – e talent di Sky Sport a rotazione. Il programma continuerà ad avere anche una versione notturna, con tutti i gol della giornata di Serie A e non solo. Non possono mancare nella programmazione anche per la prossima stagione le produzioni originali, punta di diamante del racconto di Sky Sport. Tanti i personaggi e le pagine di sport che rivivono grazie alle voci di una squadra di narratori formidabili come Federico Buffa, Giorgio Porrà con “L’Uomo della Domenica” e Paolo Condò. Tra i nuovi titoli in programma, in arrivo, tra gli altri, i documentari sul primo Scudetto della Lazio a 40 anni dal 1974, sulla Coppa dei Campioni vinta dal Milan di Capello nel 1994, e sulla leggendaria storia del purosangue Ribot, il “cavallo del secolo”.

La nuova stagione dello sport avrà come sempre la sua finestra sempre aperta sui grandi eventi del panorama mondiale, con grande attenzione al calcio ma anche a tutto il mondo dello sport: è Sky Sport 24, l’imperdibile, unica all news sportiva, abitudine quotidiana degli abbonati Sky. Confermate tutte le principali rubriche e gli appuntamenti, da “Il Calcio è servito” condotto da Cristiana Buonamano a “Campo Aperto” con Leo di Bello, da “Euro Show” con Valentina Mariani e Niccolò Omini alla “Casa dello Sport” che apre le porte degli eventi del fine settimana, guidati da Fabio Tavelli e Mario Giunta, con commentatori in studio e collegamenti con gli inviati, ad aggiornare su tutto quello che sta accadendo nel mondo sportivo, una vera e propria “Diretta Sport”, la guida per gli abbonati Sky, per non perdere neanche un minuto di quello che sta accadendo su Sky Sport. Un canale sempre aggiornato per raccontare tutto lo sport tra news e rubriche grazie alla professionalità di volti quali Eleonora Cottarelli, Dalila Setti, Vanessa Leonardi, Davide Camicioli, Alessandro Lupi, Roberta Noè, Francesca Piantanida, Margherita Cirillo, Dario Nicolini, Stefano Meloccaro e Luca Tommasini.

Da sempre Sky punta al top della tecnologia per esaltare al massimo l’esperienza di visione. Le massime espressioni dell’innovazione tecnologica targata Sky vanno dal canale Sky Sport 4K, interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR (anche con la massima qualità della produzione nativa in HLG) per i clienti Sky Q satellite, allo Sky Sport Tech e alla realtà aumentata, per consentire al telespettatore di partecipare all’evento sportivo a 360°. Proprio lo sviluppo della Sky Sport Tech Room e le nuove frontiere dell’analisi tattica in 3D, oltre alla spettacolarizzazione del gesto tecnico, consentono di vedere le azioni di gioco da ogni angolazione possibile, ricostruite nello stadio virtuale di Sky Sport, così come le nuove camere che continueranno ad essere sperimentate per l’esaltazione del gioco, come la Sky Jet Cam, inaugurata nelle recenti finali dei playoff di serie B. E ancora l’App Live per accedere a match center, risultati e classifiche, e lo Split Screen (per i clienti Sky Q satellite) per seguire due eventi in diretta in contemporanea sullo stesso schermo ed essere sempre al centro dell’azione. Una stagione tutta da vivere su Sky Q, Sky Glass, sull’APP Sky Go e in streaming su NOW.

Gli account social di #SkySport restano ai vertici del panorama social italiano. Al primo posto da 46 mesi consecutivi nella classifica dei media sui social, Sky Sport conta una community complessiva di 11 milioni di followers tra Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e TikTok, composta per un terzo da under 25. Nel 2023 Sky Sport ha già conseguito più di 357 milioni di interazioni e oltre 500 milioni di Video Views, con numeri in continua crescita. Nel ranking social media italiano anche i canali Sky Sport F1, Sky Sport MotoGP e Sky Sport NBA.

Massima copertura degli eventi sportivi anche sul sito skysport.it, in versione ottimizzata per tutti i device mobili, con video, live blog e podcast. Il sito e l’App di Sky Sport (disponibile per iPhone e Android) diventano l’highlights room, la casa degli highlights, un posto unico dove trovare le sintesi di tutte le gare di Serie A e Serie B; le italiane e tutti i gol in Champions, Europa e Conference League; il meglio di Premier League, Bundesliga e Ligue 1; e ancora, gli highlights di tutti i GP di Formula 1, MotoGP e Superbike, delle gare NBA, dei più importanti tornei di tennis e di tutti i principali sport. Varietà di contenuti anche attraverso il Fluid, il network che consegna pillole dei contenuti di Sky su una rete di siti che coprono ogni area tematica sportiva.

Tutto questo mentre è in corso la grande estate italiana di Sky, ricca di appuntamenti tra Mondiali, Europei ed eventi di tutte le principali discipline sportive. Pallavolo in campo con i campionati europei femminili di volley – fino al 3 settembre – e quelli maschili, in programma dal 28 agosto al 16 settembre, tornei che si giocheranno anche in Italia, tranne la final four delle ragazze in programma a Bruxelles. Gli Azzurri esordiranno il 28 agosto a Bologna. Grandi ambizioni italiane anche ai campionati del mondo di atletica leggera, in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest. Per il basket, appuntamento con la FIBA Men’s Basketball World Cup, dal 25 agosto al 10 settembre a Giacarta (Indonesia), Okinawa (Giappone) e Manila (Filippine). Per l’equitazione, dal 30 agosto al 3 settembre, all’Ippodromo Snai San Siro i FEI Jumping European Championships 2023, di scena i campionati europei di salto ostacoli, disciplina-gemma degli sport equestri. Da non perdere poi la Rugby World Cup (8 settembre-29 ottobre) con gli Azzurri del CT Crowley impegnati in Francia. Fino poi alla Ryder Cup 2023 di golf (29 settembre- 1° ottobre), che per la prima volta si svolgerà in Italia al Marco Simone Golf & Country Club, alle porte di Roma. Senza dimenticare i Gran Premi di Formula 1 – il prossimo 3 settembre il Gran Premio d’Italia a Monza – e quelli di MotoGP, con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in calendario il 10 settembre; il tennis con gli ATP Masters di Cincinnati in corso fino al 19 agosto e l’appuntamento di settembre della Davis Cup, che sarà su Sky anche per l’edizione 2024, e alle NITTO ATP Finals di novembre a Torino.