“Codice è il nostro programma. Perché abbiamo scelto questo nome? Codice è la lingua che parlano i computer…”. Era il 28 luglio 2017 e con queste parole Barbara Carfagna iniziava su Raiuno una nuova avventura: un programma che si proponeva di raccontare la complessità della nostra vita digitale.

Era un po’ che Barbara Carfagna aveva questo progetto. Dal 2012 il sabato alle 10.30 aveva una rubrica di due minuti e mezzo in cui provava a raccontare il futuro partendo dal passato: “Andavo ai Fori Imperiali per spiegare il concetto di forum, o nell’archivio di Giulio Andreotti per mostrare il funzionamento della blockchain, o usavo il cannocchiale originale di Galileo per parlare di Spazio”. Molto divulgativo. Il programma che aveva in testa era completamente diverso, l’idea era raccontare la frontiera del futuro senza banalizzarla per semplificare troppo. Nome: Codice. Un programma non per gli esclusi dalla Rete, ma per i curiosi che in rete già c’erano e volevano capirne di più.

La proposta giaceva in qualche cassetto quando a Raiuno come direttore approdò Andrea Fabiano. “Con grande coraggio mi disse: fai il programma e non preoccuparti degli ascolti, ma della qualità, voglio che già dalla prima puntata si capisca che è qualcosa di diverso dal resto”. Per la prima stagione vennero programmate 6 puntate, purtroppo in piena estate, purtroppo a tarda notte, una collocazione che non è mai più cambiata, ma intanto grazie a RaiPlay è possibile rivedere tutte le puntate in qualsiasi momento. La prima assoluta fu su criptovalute e pagamenti digitali, parola chiave “blockchain”. Roba tosta “eppure facemmo il 9 per cento degli ascolti, fu pazzesco”. Ai tempi poi il sabato pomeriggio andava in onda una replica più breve e semplificata.

Le 6 puntate sono state confermate anche nel 2018 e nel 2019; mentre nel 2020 e nel 2021 sono state ridotte a due. Ufficialmente, per la pandemia. Quando invece proprio la pandemia e l’accelerazione digitale che gli italiani hanno fatto nei vari lockdown avrebbe consigliato maggiore considerazione per questi temi.