Su Radio Made in Italy la storia delle protagoniste attive nel sociale

“Giovedì 27 aprile, dalle ore 18, su Radio Made in Italy (fm 102.3 Puglia) e in streaming www.radiomadeninitaly.it Alex Cucciolla condurrà “Cuore Italiano”, che racconterà storie di donne attive nel sociale attraverso le loro esperienze. Tra gli ospiti, Tania Petriccione, coach umanista, orientatore per adulti ed adolescenti, che parlerà delle esperienze di supporto ad adulti ed adolescenti; Carmen Trigiante, artista e filosofa che parlerà dei suoi libri; la giornalista presidente dell’associazione “Il giardino di Lulù” Marigea Cirillo, che racconterà di come la perdita della figlia e la rielaborazione del dolore le abbiano dato gli strumenti per iniziative dedicate ai giovani. E ancora: Helene Pacitto, esperta di comunicazione digitale e social media manager, che si soffermerà sul contributo delle donne al mondo della comunicazione e delle strategie ad esse collegate; Paola Bibbò, che parlerà di sé e del suo spirito combattivo che l’ha aiutata ad affrontare la malattia, ed infine la dottoressa Caterina Giannitto, medico radiologo, presidente dell’associazione “Le perle di Lunia”, che aiuta le donne colpite dal tumore testa-collo e fa prevenzione affinché altre donne possano essere meno sole.