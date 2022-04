E’ un viaggio per raccontare la diversa identità di ogni essere umano quello che Pietro Sermonti compie in ‘Why Me’, un documentario di Fondazione AIRC presentato oggi alla stampa. Scritto e diretto da Alessandro Merletti De Palo e Giovanni Caloro, di Amarena Pictures, il lavoro – da oggi disponibile su Prime Video – che parte dal racconto della nascita della vita, dieci miliardi di anni fa, fino ad arrivare ad indagare il tema dell’identità in un viaggio in bilico tra mondo scientifico e universo artistico, realizzato nel contesto della campagna ‘Wonder Why’.

Realizzato grazie al sostegno del partner Banco BPM, il documentario – arricchito dai contributi del gruppo musicale dei Deproducers – è un percorso sulla nostra origine, sulle differenze tra gli uomini e su quale parte della nostra vita sia determinata a priori dal DNA: attraverso incontri e interviste – da Pier Paolo Di Fiore e al premio Nobel Elizabeth Blackburn – Sermonti (‘spronato’ a proseguire la sua ricerca personale da Mara Maionchi) cerca la risposta alla domanda che tutti noi, almeno una volta, ci siamo posti: ‘Perché io… sono proprio io?’

‘Why Me’ nasce dalle suggestioni di ‘Dna, lo spettacolo che fa suonare la scienza’, opera originale di AIRC con Telmo Pievani e i Deproducers, portata nei teatri e nei festival italiani per raccontare in modo innovativo ed emozionante il valore culturale della ricerca scientifica nel nostro Paese. In questo viaggio si affrontano temi come l’abiogenesi, la nascita della pluricellularità, la differenza tra caso e necessità, il calendario cosmico, per andare alla radice delle ragioni per cui il cancro colpisce l’essere umano e indagare ancora più nel profondo il tema dell’identità.

Nel tentativo di trovare risposte convincenti, Sermonti raccoglie le testimonianze di alcune persone che hanno affrontato la malattia e le difficoltà a essa connesse: Sara Caldarola, insegnante e mamma dopo aver superato un tumore al seno, e Giacomo Cardaci, scrittore e giurista curato per un Linfoma di Hodgkin.

“Why Me’ è stata una grande sfida, ho accettato con slancio e con un po’ di timore l’invito di Fondazione AIRC a mettermi alla prova in un documentario che voleva scavare nella nostra identità più profonda – spiega Pietro Sermonti – Dopo questo percorso così intenso non sono certo di aver trovato tutte le risposte ma, grazie agli straordinari personaggi che ho incontrato in questo viaggio, ho capito che la scienza ci spiega cos’è e come funziona una determinata cosa ma non ha risposte per tutto. Ci sono ambiti in cui la scienza non ha giurisdizione e per affrancarci dall’ignoranza dobbiamo affidarci ad altre discipline del sapere umano come l’arte, la musica, la filosofia e la letteratura. Come spiegava bene Galileo: ‘La scienza non ci insegna come andare in cielo ma ci insegna come è fatto il cielo’”.

Questo lavoro – raccontano i due registi – “è una grande sfida: abbiamo voluto trasformare – l’opera originale di Airc in un racconto che sia esso stesso una ricerca personale, che ci porti a chiedere, come bambini, sempre “perché”, fino appunto, alla domanda che in molti ci siamo fatti: ‘perché io?’. Il viaggio in cui ci accompagna Pietro, con le sue esperienze, unito a quello di Telmo rispetto alla nascita della vita stessa, diventa un omaggio alla vita e alla natura umana che si spinge sempre a curiosare, a scoprire cosa sia il mondo che ci circonda e quello che portiamo dentro, costruendo intimamente la nostra più profonda identità.”