Su Prime Video Matano con 'Prova Sa Sa', "la celebrazione della comicità"

Uno show incentrato sull’improvvisazione con Frank Matano al timone sta per prendere il via. Dal 2 novembre su Prime Video ‘ono le parole con cui Frank Matano lo presenta alla stampa.’, il nuovo comedy prodotto da Endemol Shine Italy con un cast fisso formato da 4 comedians: Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario, Aurora Leone. “Questo programma – lo presenta alla stampa Frank Matano – è la celebrazione della comicità perché basandosi sull’improvvisazione diventa una vera sfida per i comici che partecipano, che devono quindi uscire dalla loro comfort zone e fare cose che magari non gli appartengono. Per me, poi, condurlo è un sogno che si realizza, visto che sono un fan del format da cui è tratto, Whose Line Is It Anyway?, sin da bambino, perché lo guardavo quando andavo in America a trovare i miei nonni”.

In ogni puntata i quattro comici devono esibirsi in una serie di sketch e challenge improvvisate talvolta decise dal conduttore, altre volte basate sui suggerimenti del pubblico in studio. Alcuni di questi sketch sono individuali, altri prevedono il coinvolgimento di due o più comici. “Per me è stato magico vedere loro quattro esibirsi, perché uno sketch comico improvvisato è continuamente in divenire. Per loro, invece, è stato un po’ come lanciarsi con l’elicottero e non sapere se nello zaino avevano il paracadute o le pentole”.

“Non è stato facile, è vero – commenta Maccio Capatonda – soprattutto per uno come me abituato ad avere il controllo di tutto, ma l’improvvisazione ti permette di tirare fuori cose che neanche sai di avere, fa venire fuori qualcosa di puro. Un’altra cosa che lo distingue dagli altri show – continua – è la velocità: ci sono circa 10 giochi in una puntata (ogni episodio dura circa 30 minuti, ndr) e questo permette allo spettatore di non annoiarsi”. “Secondo me – aggiunge Maria Di Biase – il valore aggiunto di questo show è che siamo stati quattro comici che non volevano primeggiare, ma che si ascoltavano e giocavano insieme”.

“Per un comico non è facile non sapere a cosa vai incontro, perché vorresti sempre sapere in che direzione stai andando – osserva Edoardo Ferrario – ma, per usare la metafora di Frank, è stato bello lanciarsi, e lui è stato bravissimo a condurci e a guidarci, a capire quando uno sketch era finito”. Gli fa eco Aurora Leone: “In un programma in cui non hai punti di riferimento, Frank per noi lo è stato ed è stato fondamentale. Inoltre, il fatto di essere molto diversi tra noi, con età, esperienze e riferimenti diversi, permette al programma di essere molto trasversale”.

‘Prova Prova Sa Sa’ è uno show con un grande potenziale di contenuti virali e social, grazie a una scena semplice e fortemente riconoscibile, a sketch comici dal ritmo veloce, ai giochi e alle prove facilmente replicabili. Nel corso della puntata il conduttore assegna dei punti agli artisti che hanno fatto più ridere o che hanno dato il massimo per la loro performance. L’assegnazione dei punti è del tutto arbitraria, un vero e proprio pretesto per aggiudicare un vincitore dì puntata e celebrarlo in maniera ironica. Inoltre, in ogni episodio di ‘Prova Prova Sa Sa’ c’è una guest – vedremo Francesco Mandelli, Valeria Angione, I Soldi Spicci e Corrado Nuzzo – che irrompe nel programma e si mette in gioco improvvisando insieme al cast.