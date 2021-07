Semaforo verde sulla piattaforma MamaCrowd – numero uno in Italia per investimenti in equity crowdfunding – per la campagna di Yocabè, l’azienda innovativa specializzata nell’aiutare i brand a vendere di più e meglio sui marketplace. Obiettivo della campagna? Alto e dai risvolti sociali: raccogliere 1,2 milioni euro per migliorare la tecnologia per rendere i servizi della piattaforma accessibili a tutte le aziende, anche a quelle più piccole che oggi restano escluse dalle potenzialità dell’ecommerce.

Il commercio online é infatti un comparto strategico per lo sviluppo economico post-covid che è cresciuto nell’ultimo anno esponenzialmente e che ha visto esplodere proprio il segmento dei marketplace che ha toccato +80% nel 2020. Sono gli store online multibrand, infatti, i nuovi protagonisti di questa evoluzione che promette aumenti di fatturato a due cifre per le aziende che sapranno governare la trasformazione.