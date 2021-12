Attraverso i social le Little Mix hanno annunciato il loro scioglimento, probabilmente temporaneo: il post ha lasciato i fan senza parole.

Addio Little Mix. O forse arrivederci. La girl band inglese, formata da Jade Thirlwall, Perrie Edwards e Leigh-Anne Pinnock, ha annunciato la fine della loro storia insieme, almeno per ora. Porteranno a termine il tour per l’album Confetti nel 2022, ma probabilmente questi saranno gli ultimi concerti della loro storia. Salvo reunion in futuro. L’annuncio è arrivato tramite un post sui social che ha lasciato i fan davvero senza parole.

Le Little Mix si sciolgono

Dopo dieci anni fantastici, come sottolineato dalle stesse ragazze, è arrivato il momento di fare una pausa. Una notizia che sorprende, ma fino a un certo punto. Già da qualche settimana era nell’aria che le tre ragazze stessero pensando di fermarsi qui, per diversi motivi. In particolare per lo scossone avvenuto lo scorso dicembre, quando Jesy Nelson, l’altro membro del gruppo, aveva scelto di farsi da parte dichiarando che stare nella band aveva messo a dura prova la sua salute mentale.

Ad ogni modo, questa dovrebbe essere solo una pausa, e non una separazione definitiva. Magari dopo qualche tempo lontane, impiegato per dedicarsi alle singole carriere o alle proprie attività, tornerà in loro la voglia di salire nuovamente sul palco insieme.

L’annuncio sui social delle Little Mix

“Sono stati dieci anni fantastici, una meravigliosa aventura senza sosta, e sentiamo che è il momento giusto per fare una pausa per ricaricarci e lavorare su altri progetti“, hanno scritto le ragazze in un bel post pubblicato su Instagram, Le tre hanno voluto ringraziare i fan per l’amore e il supporto che hanno loro regalato fin dall’inizio, e li hanno anche voluti tranquillizzare: “Non ci stiamo separando – le Little Mix sono qui per restare. Abbiamo piani per più musica, tour e spettacoli in futuro“. Parole che non sono bastate a rasserenare i fan, disperatissimi per questa pausa annunciata dalla girl band nata all’interno di X Factor UK. Di seguito il post: