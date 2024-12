Su di me molte cattiverie

Gianni Petrucci è stato riconfermato Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro per il quadriennio olimpico 2025-2028, vincendo le elezioni con il 70,83% dei voti durante la 50ª Assemblea Generale Ordinaria tenutasi a Roma allo Stadio Olimpico. Petrucci ha superato il candidato Guido Valori, che ha ottenuto il 23,96%. Durante l’assemblea sono state registrate cinque schede bianche. Dopo la sua rielezione, Petrucci ha confermato Maurizio Bertea come Segretario Generale FIP.

In merito al suo quarto mandato, Petrucci ha sottolineato che questo successo ha un significato particolare, poiché la campagna elettorale è stata segnata da commenti negativi nei suoi confronti che non riesce a spiegarsi. Ha attribuito la sua rielezione alla qualità, correttezza e competenza della sua squadra, eletta nella sua totalità. Ha ringraziato la sua famiglia e i collaboratori, inclusi Bertea e i dipendenti federali, ricordando anche Gaetano Laguardia, scomparso un anno fa, e un dipendente che ha recentemente subito una grave perdita.

Petrucci ha espresso gratitudine verso le tre Leghe che lo hanno sostenuto e ha annunciato un incontro a febbraio con rappresentanti di LBA, LNP e LBF per discutere delle criticità e opportunità presenti nel basket. Ha enfatizzato l’importanza di imparare dagli errori e di rilanciare i progetti tecnici avviati, frutto del lavoro di Salvatore Trainotti e Luigi Datome. Ha evidenziato anche la coincidenza di essere stato eletto nella Giornata Mondiale della pallacanestro.

Umberto Gandini, Presidente della Lega Basket Serie A, ha fatto le sue congratulazioni a Petrucci a nome della LBA e dei club di Serie A, augurandogli buon lavoro per il suo nuovo mandato. Ha evidenziato l’entusiasmo e la determinazione di Petrucci durante la campagna elettorale come segno della sua volontà di continuare a promuovere la crescita del movimento cestistico. Gandini ha assicurato la massima collaborazione da parte del basket di vertice per migliorare la qualità del campionato di Serie A e contribuire allo sviluppo di nuovi talenti italiani, fondamentali per i successi della Nazionale e la diffusione del basket in Italia.