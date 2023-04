In questi giorni sento spesso, intanto che vado in giro per strada, le canzoni di Bulat Okudžava, un cantautore russo di origini georgiane, e in una, intitolata La lunga strada, c’è un verso che dice: «Quello che non perdi, caro mio, non lo trovi».

E a me, credo si capisca perché, mi sembra che parli di noi.

Paolo Nori