Su cosa odiano camminare i gatti? Ecco a cosa fare attenzione

I felini sono selettivi non solo con il cibo ma anche con le superfici su cui marciare con le loro zampe. Ecco su cosa odiano camminare i gatti.

Convivere con un amico peloso significa conoscere qualsiasi cosa riguardante quest’ultimo, dalle cose che ama alle cose che odia.

Sappiamo tutti quanto i felini siano schizzinosi quando si tratta di cibo, ma forse pochi sanno che lo sono anche quando si tratta di superfici su cui passeggiare. Nel seguente articolo vedremo insieme su cosa odiano camminare i gatti.

Su cosa odiano camminare i gatti?

I felini sono animali curiosi, ma allo stesso tempo sono molto selettivi su determinate cose, per esempio sulle superfici su cui camminare.

Infatti oltre ad evitare di avvicinarsi a luoghi che presentano determinati profumi, sgradevoli per loro, i gatti odiano mettere le proprie zampe su cose particolari. Ecco quali sono le superfici su cui sicuramente Micio non metterà zampa.

Plastica

Sebbene i felini amino giocare con la plastica, odiano mettere le proprie zampe su quest’ultima. Ma perché?

L’odio nel camminare sulla plastica, è dovuto al fatto che quest’ultima tende a far scivolare il nostro amico peloso, rendendolo instabile. Ciò potrebbe essere motivo di pericolo per il Micio.

Alluminio

Sebbene l’alluminio non sia pericoloso per il nostro amico a quattro zampe, quando quest’ultimo si ritrova dinanzi ad un foglio di alluminio in terra, tenderà a non camminarci sopra, ma bensì cambierà strada. Ma come mai? I gatti non amano i rumori e camminare su un foglio di stagnola potrebbe provocare rumore.

Inoltre l’alluminio ha una consistenza lucida, liscia e fredda che potrebbe risultare una sensazione strana per i nostri amici pelosi. Tuttavia, è necessario sapere, che non tutte le palle di pelo sono uguali, infatti alcuni gatti amano giocare con le palle di alluminio.

Cose appiccicose

Sono molte le cose che i nostri amici pelosi non sopportano, come per esempio le cose appiccicose. Se il gatto si ritrova a dover camminare su superfici appiccicose potrebbe cambiare direzione.

Proprio per questo motivo molte persone tendono a mettere del nastro adesivo, ovviamente con la parte adesiva all’insù, sui divani o porte per evitare l’accesso alla palla di pelo.

Ghiaccio

Un’altra superfice su cui il nostro amico a quattro zampe non metterà mai zampa, è il ghiaccio. Ciò perché ai nostri amati felini non piace stare su di una superficie dove si scivola e ci sia il rischio di cadere.

Inoltre il felino non ama la sensazione di freddo che rilascia il ghiaccio, quindi tenderà a stare sicuramente lontano da tale superficie.