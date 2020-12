‘Artigiano in Fiera’ offre l’occasione di integrare la propria cantina con etichette vinicole di non sempre di facile reperimento. All’interno della sezione dedicata ai prodotti enogastronomici sono numerose le proposte e che si possono facilmente selezionare: cliccando sull’icona del vino, si accede all’enoteca virtuale di ‘Artigiano in Fiera Live’, ricca di ispirazioni curiose e interessanti per gli appassionati del vino e della sua lavorazione. Nella piattaforma digitale sono presenti etichette provenienti da tutto il territorio italiano che regalano agli utenti la possibilità di spaziare tra i migliori prodotti vinicoli realizzati rigorosamente in modo artigianale.

