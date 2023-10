Stuzzichini con la zucca (20 pezzi in 10 minuti!) Ricetta facilissima

Gli Stuzzichini con la zucca sono un antipasto finger food facilissimo e veloce, a base di pochissimi ingredienti: 1 rotolo di pasta sfoglia , polpa di zucca, rosmarino e formaggio! il tempo di stendere la base, farcire, arrotolare e tagliare in piccole girelle, solo 10 minuti e gli stuzzichini alla zucca sono pronti da cuocere forno! Il risultato sono dei piccoli rustici alla zucca da mangiare con le mani, super sfogliati al sapore di zucca e profumati al rosmarino!

Ormai conoscete tutti il mio amore per gli Stuzzichini, Finger food , Girelle salate e goloserie rustiche! Questa volta ho voluto realizzarli con la zucca di stagione!

Per la realizzazione vi consiglio la pasta sfoglia rettangolare, sarà più pratico poi tagliare e arrotolare! anche la zucca che avete a disposizione, importante che ottenere una crema densa e corposa, da spalmare che vi consiglio di cuocere al forno una spolverata di formaggio grattugiato a scelta !

Trovo che siano perfetti da gustare non solo come antipasto e come aperitivo , ma anche per feste e buffet magari proprio per il 31 ottobre insieme alle altre Ricette di halloween!

Ami la zucca? Leggi anche altre:

Ricette Stuzzichini con la zucca

Chips di zucca ( sfoglie croccanti e golose cotte forno )

Polpette di zucca (mrobide e gustose con cuore filante )

Frittelle di zucca ( bocconcini soffici con zucca grattugiata)

Supplì di zucca ( di riso e cuore di mozzarella)

Zucca fritta ( bastoncini panati sfiziosi e croccanti)

Muffin alla zucca ( con cuore di gorgonzola)

Focaccine di zucca ( soffici con zucca polpa di zucca)

Rosti di zucca ( dischetti di zucca grattugiata sfiziosi)

Stuzzichini con la zucca

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 20 minuti 40 minuti 1h

Ingredienti

Quantità per 20 pezzi 2 rotoli di pasta sfoglia

150 gr di polpa di Zucca al forno (precedentemente cotta con 1 filo d’olio e rosmarino)

3 – 4 cucchiai di grana

sale

pepe

Procedimento