Stuzzichini al salmone con pasta sfoglia (100 pezzi in 5 minuti!)

Gli Stuzzichini al salmone sono un antipasto sfizioso e veloce a base di salmone affumicato racchiuso in 2 rotoli di pasta sfoglia che si taglia a quadretti , (100 pezzi) e in 5 minuti di preparazione sono pronti da infornare!

Vi lascio immaginare la bontà unica: croccanti e sfogliati fuori, teneramente morbidi dentro! Una preparazione facilissima che prende spunto dagli amatissimi Stuzzichini per Aperitivo. In questo caso ho semplicemente sostituito la farcitura al posto del prosciutto ho scelto fettine di salmone affumicato. Il successo è stato clamoroso, sono spariti immediatamente!

Io li ho serviti per la tavola di Natale insieme alle Tartine al salmone e Bignè salati , ma questi Stuzzichini al salmone sono perfetti per qualunque occasione speciale, buffet, aperitivo, per Capodanno una festa tra amici! provateli presto li amerete!

Ricetta Stuzzichini al salmone

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 5 minuti 15 minuti 20 minuti

Costo Cucina Calorie Basso Italiana 445 Kcal

Ingredienti

Quantità per 6 – 8 persone 2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare

250 gr di salmone affumicato

Procedimento