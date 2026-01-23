Stupro senza consenso in Italia

La parola “consenso” è al centro di un acceso dibattito nel Parlamento e nell’opinione pubblica a causa del nuovo disegno di legge sulla violenza sessuale. Il testo, riformulato al Senato, ha sostituito la parola “consenso” con formule come “atto compiuto contro la volontà” o “in assenza di dissenso”, scatenando polemiche.

Il percorso della riforma era iniziato con l’idea di riscrivere la definizione di stupro spostando il baricentro dal concetto di violenza fisica a quello di consenso esplicito. Tuttavia, il passaggio al Senato ha cambiato le carte in tavola, sostituendo la parola “consenso” con altre formule.

Le opposizioni ritengono che questa scelta sia un arretramento politico e culturale, in quanto tornare a parlare di dissenso significherebbe chiedere alla vittima di dimostrare di essersi opposta, riaprendo zone grigie che la riforma voleva chiudere. La maggioranza e la relatrice del provvedimento respingono l’accusa di passo indietro, sostenendo che il diritto penale debba essere preciso e applicabile.

Il problema è che le parole contano, e contano ancora di più quando diventano legge. Il timore di molte associazioni e di una parte consistente della politica è che il nuovo impianto normativo finisca per riproporre una domanda antica e scomoda: “Perché non hai detto no?”.

A rendere il quadro ancora più complesso c’è la questione delle pene, con la rimodulazione verso il basso della sanzione base per alcune ipotesi di violenza sessuale letta come un segnale contraddittorio. Lo scontro sul ddl non riguarda solo la struttura di un reato, ma è lo specchio di una tensione più profonda tra due visioni: chi ritiene che il diritto debba farsi carico di un cambiamento culturale e chi teme che una formulazione troppo netta possa entrare in conflitto con i principi tradizionali del processo penale.

Il Senato si trova così davanti a una scelta che è insieme giuridica e simbolica, non solo stabilire come punire un reato, ma decidere quale messaggio inviare alla società. Qualunque sarà l’esito del voto, il dibattito ha dimostrato che la violenza sessuale non è più un tema confinato alle aule giudiziarie, ma è diventata una questione centrale di linguaggio, di potere e di responsabilità collettiva.