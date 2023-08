Stupro Palermo, vittima insultata sui social: la replica della 19enne

“Se non avessi pubblicato quelle foto su Instagram non ti avrebbero stuprata, e poi ti hanno pure fatto il video…”. E’ uno degli insulti rivolti da un giovane su Instagram alla giovane di 19 anni stuprata da sette uomini a Palermo lo scorso 7 luglio. E la ragazza ha risposto: “Mi avete fatta sentire una merda. però stavo pensando: se mi aveste davanti, mi parlereste così? Mi dispiace solo per i vostri genitori che il rispetto per le donne e l’educazione non ve l’hanno insegnata. Schifo della terra che siete”. La giovane da ieri sera si trova in una comunità protetta, fuori dalla Sicilia per salvaguardare la sua incolumità. La madre della giovane è morta anni fa per una malattia.