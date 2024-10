Stupra una 16enne in un casolare abbandonato: arrestato

Un 22enne è stato arrestato per aver violato una ragazza di 16 anni in un casolare abbandonato il 6 luglio scorso, nelle campagne di Ceglie del Campo, vicino a Bari. La Polizia di Stato ha eseguito oggi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica. Il giovane deve rispondere di violenza sessuale aggravata.

Secondo le indagini, la vittima era stata condotta nel casolare dal suo ex fidanzato, anch’egli minorenne all’epoca, e dal 22enne. Una volta arrivati, l’ex fidanzato si sarebbe allontanato, permettendo al 22enne di consumare l’atto sessuale in modo brutale, dopo aver minacciato la ragazza di conseguenze fisiche. Le lesioni riportate dalla vittima sono state giudicate guaribili in dieci giorni.

La ragazza ha raccontato l’evento a un’amica, che ha informato i propri genitori. Questi ultimi hanno poi avvertito i genitori della vittima, che si sono rivolti alla Squadra Mobile della Questura di Bari. Gli accertamenti condotti dagli inquirenti hanno confermato il racconto della ragazza e hanno raccolto gravi indizi a carico del 22enne, portando così il giudice per le indagini preliminari a emettere l’ordinanza di custodia cautelare.

Il 22enne ha una lunga lista di precedenti penali nonostante la giovane età e, prima di questo arresto, era già stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per una rapina e un ferimento da arma da fuoco avvenuti a Ceglie del Campo nel settembre 2023. La gravità dei reati e la situazione di pericolo evidenziata dalla sua condotta hanno spinto le autorità a considerare necessarie le misure cautelari. La vicenda ha suscitato indignazione e preoccupazione nella comunità locale, portando a un maggiore impegno nella lotta contro la violenza di genere.