Stufa Elettrica per Bagno: Riscaldamento Fisso e Ventilato

Riscaldatore Elettrico per Bagno: Comfort e Sicurezza per Ogni Ambiente
Scopri il nuovo Riscaldatore Elettrico per Bagno, un dispositivo versatile e innovativo che offre una calda accoglienza in ogni ambiente della tua casa. Grazie alla sua tecnologia PTC da 1500W, avvertirai il calore in soli 2 secondi. Perfetto per i tuoi momenti di relax o per le giornate di lavoro, crea un’atmosfera confortevole in un batter d’occhio.
Funzionalità Multimodali
Il nostro riscaldatore è dotato di 4 modalità operative (Alta/Bassa/ECO/Vento Naturale), consentendoti di personalizzare il riscaldamento in base alle tue esigenze. Con una gamma di temperature da 15 °C a 35 °C, puoi facilmente regolare l’intensità del calore tramite i pratici pulsanti “+” e “-“.
Massima Sicurezza e Silenziosità
La sicurezza è al primo posto: il riscaldatore è certificato CE e realizzato con materiali ignifughi V0. Include protezioni contro il surriscaldamento e il ribaltamento, un blocco di sicurezza per bambini e si spegne automaticamente dopo 24 ore di inattività. Inoltre, funziona a un livello sonoro inferiore a 40 dB, garantendo un ambiente tranquillo sia durante la notte che mentre lavori.
Vantaggi Pratici
- Timer Regolabile: Programma l’accensione e lo spegnimento da 1 a 8 ore, ottimizzando il comfort e risparmiando energia.
- Design Compatto e Portatile: Leggero e facile da trasportare, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, dalla camera da letto all’ufficio.
Non lasciare che il freddo ti sorprenda! Acquista il Rivoluzionario Riscaldatore Elettrico per Bagno e trasforma gli spazi della tua casa in un rifugio accogliente e caldo. La comodità è a portata di mano!
